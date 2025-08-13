O que faltava: agora Elon Musk está processando a Apple

Noite agitada na X: Elon Musk lançou uma enxurrada de postagens garantindo que a xAI entrará “imediatamente” com uma ação judicial contra a Apple por supostamente manipular a visibilidade de aplicativos de IA na App Store.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

O motivo, segundo Musk, é que a X e seu chatbot Grok não aparecem nas listas de destaque do iOS. Não há nenhuma evidência até o momento; a resposta é sim: a Apple afirmou que a loja é organizada usando critérios objetivos, incluindo algoritmos, seleção editorial e milhares de aplicativos em destaque todos os dias.

O que exatamente Musk está afirmando?

O CEO da xAI afirma que a Apple está operando a App Store para impedir que “qualquer empresa de IA, exceto a OpenAI”, alcance o primeiro lugar. Ele também reclama que a X e a Grok não aparecem na seção “Imperdíveis”, apesar de, segundo ele, liderarem categorias globais.

A acusação intensifica o tom com palavras ousadas: “violação antitruste”. O que ainda não vimos é o documento do tribunal: não está claro se o processo já foi aberto ou se ainda há ameaças de ação judicial.

O que a Apple diz do outro lado?

Em uma declaração citada pela Bloomberg, um porta-voz da Apple defendeu a App Store como “projetada para ser justa e imparcial”, com recomendações que combinam gráficos, algoritmos e curadoria de especialistas.

É a posição clássica de Cupertino: há regras, há equipes editoriais e há rotatividade constante. Enquanto isso, veículos de comunicação contataram a xAI e a OpenAI para obter comentários adicionais.

ANÚNCIO

E o que os rankings mostram agora?

Ao final da controvérsia, o ChatGPT era o aplicativo gratuito número um para iPhone nos EUA, e o Grok estava em sexto. Além disso, o DeepSeek — uma inteligência artificial chinesa — conseguiu brevemente arrebatar o primeiro lugar do ChatGPT em janeiro.

Esses dados contradizem a ideia de que “ninguém mais” pode chegar ao topo. Existe favoritismo? Os rankings são impulsionados por downloads, retenção, avaliações e campanhas. Se tudo fosse uma parede sólida, essas danças não aconteceriam.

O espelho desconfortável: os ajustes no X

As acusações também se chocam com um passado recente. Investigações jornalísticas e acadêmicas indicaram que o algoritmo do X foi ajustado para amplificar as próprias postagens de Musk após sua aquisição da plataforma em 2022.

Foi até relatado que Grok consulta o julgamento do magnata em questões sensíveis como geopolítica e políticas públicas. Irônico ou não, esse ângulo reforça que a discussão sobre “manipulação” é uma faca de dois gumes.

Esta é notícia velha: Musk, OpenAI e a “guerra fria” com a Apple

Musk foi cofundador da OpenAI, processou-a e tentou comprá-la com uma oferta gigantesca que o conselho rejeitou.

Quando a Apple anunciou a integração do ChatGPT ao iOS, iPadOS e macOS, Musk ameaçou banir dispositivos Apple de suas empresas se visse uma “fusão” com o sistema operacional. O processo que ele promete agora se encaixa nesse histórico de atrito crescente.

Existe um caso antitruste aqui?

Dizer “antitruste” soa poderoso, mas provar isso é outra história. A Apple afirma que sua loja combina sinais objetivos com curadoria editorial — um modelo que sobreviveu a outros ataques judiciais — e os principais nomes estão se movendo.

Se Musk formalizar a queixa, resta saber quais evidências ele apresentará: métricas internas, comparações de recursos, mudanças de algoritmo, e-mails... Sem isso, a narrativa permanece em silêncio.

O que esperar nas próximas semanas

O primeiro sinal será óbvio: há um processo aberto e em qual tribunal? Depois, se a Apple ajustará publicamente sua política de destaque ou explicará melhor seus critérios.

O que os rankings fizerem também importará; se a Grok subir por conta própria, a teoria do bloqueio perderá força. E, claro, como a OpenAI, um participante onipresente na briga, reagirá.

Elon Musk e a Apple vêm se enfrentando há meses em todas as frentes: da IA no iOS à visibilidade nas lojas.

LEIA TAMBÉM:

Amigo ou computador? Criador do ChatGPT diz que IA já superou humanos como melhores amigos

Alerta vermelho na indústria de jogos! Os jovens não estão mais comprando videogames, e o motivo é preocupante

Atenção programadores! Sam Altman “condena” Python, C++ e JavaScript: IA mudará programação para sempre

Se isso terminará no tribunal ou em outra troca de mensagens ainda é incerto. O que é certo: cada rodada deixa mais claro que a batalha pela atenção — e quem a arbitrará — é o verdadeiro prêmio da era da IA.