Ciência e Tecnologia

Microsoft se despede de mais um de seus aplicativos gratuitos

A empresa irá eliminá-lo gradualmente, entre setembro e dezembro

Logo de Microsoft 365 e seus aplicativos MICROSOFT - Arquivo (MICROSOFT/Europa Press)
Por Jona Valenzuela

Se você já salvou uma tarefa com uma foto perfeitamente recortada, transformou aquele recibo amassado em um PDF ou capturou notas de um quadro branco em segundos, provavelmente já usou o Microsoft Lens. Lançado em 2014 como Office Lens, ele recebeu uma avaliação de 4,8 estrelas e mais de 50 milhões de downloads no Android, e por anos foi o “scanner de bolso” favorito de muitos.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Bem, está com os dias contados. A Microsoft confirmou que o removerá do iOS e do Android e, em vez disso, quer que você use o scanner dentro do Microsoft 365 Copilot.

O que era o Lens e por que ele era tão popular?

Sua mágica residia na simplicidade. Você apontava a câmera para um documento, quadro branco ou cartão, e o aplicativo endireitava a perspectiva, removia sombras, limpava bordas e permitia exportar para PDF, Word, Excel ou PowerPoint, além de enviar os resultados diretamente para o OneNote e o OneDrive.

Ele também reconhecia texto manuscrito com OCR e, quando você estava com pressa, funcionava sem problemas. Para estudantes, trabalhadores de escritório e pessoas com milhares de recibos na carteira, foi ouro puro.

Datas importantes para a despedida (sim, em etapas)

O encerramento será gradual. A descontinuação começará em meados de setembro. Em meados de outubro, você não poderá mais instalá-lo na Play Store ou na App Store. Em meados de novembro, ele desaparecerá completamente de ambas as lojas.

E o golpe final vem em meados de dezembro: mesmo que você o tenha instalado, não poderá mais criar novas digitalizações. Resumindo, é hora de resgatar o que importa para você e pensar no que usará amanhã.

ANÚNCIO

O que a Microsoft propõe agora?

O plano é claro: migrar para o Microsoft 365 Copilot.

Dentro desse aplicativo, há um scanner que abrange as funções básicas do Lens — capturar, cortar, endireitar, OCR e salvar na nuvem — com o benefício adicional de ter o Copilot ao seu lado se você quiser resumir um contrato, gerar uma tabela a partir de uma fatura ou extrair dados sem precisar copiar e colar como um louco.

Na prática, a Microsoft está concentrando ferramentas em um único “hub” que também impulsiona sua estratégia de IA.

O que você perde e o que mantém ao mudar?

O lado positivo é que a digitalização continuará lá e melhor integrada ao OneDrive e aos serviços do Microsoft 365. Você também ganha automações e atalhos com o Copilot, que podem transformar instantaneamente o que você digitaliza em conteúdo avançado.

Do lado menos amigável, o Lens era um aplicativo leve e direto; o Copilot é mais pesado, com mais permissões e mais telas. Se você só queria escanear e ir embora, a mudança pode parecer como trocar uma bicicleta por um SUV para dar a volta na esquina.

Dicas práticas antes do fechamento das portas

A primeira coisa a fazer é fazer backup das suas digitalizações. Se você salvou tudo no OneDrive ou OneNote, a maior parte já está segura na nuvem.

Se você tinha arquivos locais, abra o aplicativo e exporte-os para PDF ou carregue-os agora para que não fiquem perdidos. Em seguida, experimente o scanner do Microsoft 365 Copilot com antecedência para verificar se sua rotina — documentos, quadros brancos, recibos — está coberta.

Se você compartilhou do Lens para outros aplicativos, reconfigure esses fluxos para não ser pego de surpresa por uma mensagem de “indisponível” no meio de uma corrida.

E se o Copilot não funcionar para mim?

Você não está preso. No Android, o Google Drive tem um scanner decente e salva diretamente no seu drive. No iOS, o aplicativo Notas inclui digitalização com detecção automática de bordas e exportação para PDF. Existem opções de terceiros bem conhecidas que ainda estão ativas.

Ainda assim, se você já faz parte do ecossistema da Microsoft, a solução mais natural — para integração e continuidade — será o Copilot.

Por que a Microsoft está eliminando um aplicativo tão querido?

Embora seja doloroso, faz sentido para os negócios. Manter vários aplicativos que fazem quase a mesma coisa fragmenta o desenvolvimento, multiplica bugs e confunde os usuários. Na era da IA, a Microsoft prefere unificar funções em um contêiner com o Copilot no comando.

A mensagem é: menos ícones, mais “superaplicativos” com tudo dentro. O preço emocional é dizer adeus a uma ferramenta que fazia uma coisa muito bem e sem complicações.

LEIA TAMBÉM:

Cyberpunk na fronteira! Drones com metralhadoras e cães-robôs: o futuro da guerra às drogas no México

Você é uma das 500 milhões de pessoas que usam o WinRAR? Então precisa atualizar urgentemente

Amigo ou computador? Criador do ChatGPT diz que IA já superou humanos como melhores amigos

O Microsoft Lens foi o scanner confiável por uma década inteira. Agora ele se foi, mas seu espírito foi reciclado no Microsoft 365 Copilot. É hora de migrar, fazer backup e se adaptar. Com uma pequena limpeza, sua rotina de digitalização continuará viva; apenas o ponto de entrada mudará.

ANÚNCIO

Tags

Últimas Notícias