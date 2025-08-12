Você é uma das 500 milhões de pessoas que usam o WinRAR? Então precisa atualizar urgentemente

WinRAR é quase sinônimo de “arquivo compactado” em PCs. Justamente por isso, quando surge uma falha de segurança nessa ferramenta, o risco é enorme. Pesquisadores da ESET detectaram uma falha grave que, como o NIST também alertou, permite que invasores manipulem pacotes compactados para inserir código malicioso.

Se você usa Windows, isso é uma grande preocupação: a única maneira segura de continuar usando o WinRAR é atualizar para a versão 7.13 o mais rápido possível.

O que exatamente aconteceu e por que é tão grave?

O problema permite que o invasor substitua conteúdo legítimo por conteúdo malicioso ao abrir certos arquivos compactados “hackeados”. Em outras palavras: você baixa um arquivo .zip ou .rar de aparência normal e, ao interagir com ele, um backdoor é aberto no seu computador.

Esse acesso pode ser usado para instalar ransomware, roubar dados ou assumir o controle do sistema. Não é um ataque automático que afeta todos ao mesmo tempo; exige que você abra um pacote criado para o golpe.

Mas dada a popularidade do WinRAR, o vetor de ataque é tentador demais para ser ignorado.

Quem é afetado e quem está seguro?

O impacto é no WinRAR para Windows. Outras plataformas — incluindo Android — não são afetadas por esta vulnerabilidade específica. Ainda assim, o conselho de higiene digital se aplica a todos: tenha cuidado com arquivos compactados de fontes duvidosas e mantenha seus aplicativos atualizados.

O que você deve fazer agora (não importa o que aconteça)

A correção já foi lançada: o WinRAR 7.13 corrige a falha. O WinRAR não se atualiza sozinho como os aplicativos modernos, então você terá que fazer isso manualmente. Abra o WinRAR; você verá um banner avisando sobre o problema. Clicar nele o levará ao site oficial para baixar a versão mais recente em seu idioma.

Feche todas as janelas do WinRAR antes de executar o instalador para evitar erros e, quando terminar, reabra o programa para confirmar que está na versão 7.13.

Boas práticas para evitar cair na armadilha

Mesmo que você atualize, é uma boa ideia se organizar: se você receber um arquivo .zip ou .rar de uma fonte desconhecida, verifique-o primeiro com seu antivírus e evite extraí-lo às cegas. Se ele vier anexado a e-mails suspeitos ou mensagens com urgências incomuns, exclua-o sem hesitar.

Baixe softwares e mods apenas de fontes oficiais ou de alta reputação e desative as visualizações automáticas de arquivos compactados em aplicativos de e-mail ou gerenciadores de download sempre que possível.

O que acontece se eu não atualizar?

Você ainda estará exposto. Basta abrir um arquivo hackeado em algum momento para que seu computador seja comprometido. Não há atalhos sofisticados ou a opção “Te vejo mais tarde”: a atualização é obrigatória se você quiser usar o WinRAR com segurança.

A boa notícia é que o processo leva minutos e você fica protegido imediatamente.

A combinação de “ferramenta superpopular + falha crítica” é a receita perfeita para cibercriminosos. Atualize o WinRAR para a versão 7.13 hoje mesmo e reduza seu risco a zero para esta vulnerabilidade. Depois, siga sua vida... mas tenha mais cuidado com arquivos compactados não confiáveis.