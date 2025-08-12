Cinco recursos menos conhecidos, mas muito úteis do Steam

O Steam é sinônimo de jogos para PC, sim, mas também é uma caixa de ferramentas que quase sempre usamos “pela metade”. A interface muda, novas abas aparecem, painéis são adicionados... e muitas opções se perdem com um clique com o botão direito.

Se você acha que só entra para comprar e jogar, está perdendo. Aqui estão cinco recursos que você provavelmente não estava usando e que, depois de experimentá-los, ficarão com você para sempre.

Troque as capas dos seus jogos e deixe sua biblioteca “seu”

Há momentos em que você não gosta da arte oficial de um jogo ou simplesmente quer organizá-la em coleções com um estilo mais uniforme. O Steam permite substituir a imagem de um título por uma arte personalizada.

Acesse sua Biblioteca, clique com o botão direito do mouse no jogo, abra “Gerenciar” e escolha “Usar Arte Personalizada”.

Você pode retornar à capa original repetindo o processo. É um detalhe estético, sim, mas quando você tem cem jogos, vê-los com capas que você gosta torna a navegação muito mais agradável.

Desative o pop-up de novos recursos ao iniciar o aplicativo

Toda vez que o Steam abre, uma janela aparece com “as últimas novidades”: lançamentos, atualizações, ofertas. Para quem quer começar imediatamente, esse pop-up é um incômodo. Você pode desativá-lo em segundos.

Acesse o menu “Steam”, vá em “Configurações” e, em “Interface”, desmarque a opção “Notificar-me sobre adições ou alterações...”. O aplicativo continuará exibindo novos itens na loja, mas não interromperá você nem uma vez ao iniciar.

Faça o Steam abrir sua biblioteca diretamente

Se você sempre acaba na loja por padrão, está perdendo tempo. Na mesma seção “Interface”, há a “Janela Inicial”, onde você pode escolher se o Steam será iniciado na Biblioteca.

Você também pode definir Notícias, Comunidade ou Atividade de Amigos como sua tela inicial. Parece mínimo, mas se você jogar todos os dias, economizará dezenas de cliques por semana.

Descubra preciosidades com recomendações interativas

A loja da Valve tem um recomendador que poucas pessoas usam: a “Recomendação Interativa”. Lá você ajusta parâmetros como popularidade, duração, tags ou nível de “nicho”, e o Steam mostra jogos que correspondem ao que você está procurando, não apenas os sucessos do momento.

Acesse a Loja, abra “Sua Loja” e pesquise por “Interativos Recomendados”. É ótimo para encontrar títulos que você nunca veria na página inicial, mas que combinam com o seu gosto.

Verifique o hardware do seu PC (e compare-o) no Steam

Se você for solicitado a fornecer um resumo rápido do seu sistema ou quiser verificar a compatibilidade sem instalar nada extra, o Steam tem um painel oculto que é uma ótima maneira de se livrar de problemas. Na parte superior, em “Ajuda”, selecione “Informações do Sistema” para ver CPU, GPU, RAM, drivers e detalhes úteis para suporte.

De lá, você pode acessar “Comparar Hardware”, que leva você às pesquisas do Steam e fornece algum contexto: quão comum é sua configuração, quais placas são mais usadas, quais resoluções são mais usadas. Perfeito para decidir sobre atualizações e ajustar as expectativas.

Pequenas mudanças, grandes diferenças

Nenhum desses recursos é sofisticado, mas juntos eles tornam o Steam mais o seu espaço: uma bela biblioteca, início direto para jogos, descoberta refinada e controle claro sobre seu hardware.

Se você também se acostumar a explorar menus com alguns cliques com o botão direito, certamente encontrará outras preciosidades escondidas. O Steam sempre teve ferramentas; agora é a sua vez de usá-las.