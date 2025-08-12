Atenção programadores! Sam Altman “condena” Python, C++ e JavaScript: IA mudará programação para sempre

Se você é programador, o líder da revolução da IA tem algo a lhe dizer. Sam Altman, CEO da OpenAI, fez uma declaração que está redefinindo o futuro da profissão. De acordo com o site Computer Hoy, Altman afirma que a Inteligência Artificial não eliminará os programadores, mas tornará as linguagens de programação que dominamos atualmente praticamente obsoletas. A era de escrever código linha por linha pode estar chegando ao fim, abrindo caminho para um futuro onde o que importa não é a sintaxe, mas a ideia.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Da sintaxe ao conceito: a IA como seu novo copiloto

A previsão de Altman se baseia em uma premissa simples e poderosa: a IA, eventualmente, será tão boa que os programadores não precisarão escrever código. Em vez disso, seu trabalho se concentrará em descrever em linguagem natural o que eles querem que o aplicativo ou software faça. A IA, atuando como um copiloto onisciente, traduzirá essa descrição no código final.

Programação/Sam Altman - Captura

O programador do futuro não será um artesão de código, mas um arquiteto de ideias. Seu papel mudará de um construtor que assenta cada tijolo (linha de código) para o de um maestro supervisionando a criação de sistemas complexos. Isso libera os desenvolvedores das tarefas mais tediosas e repetitivas, permitindo que se concentrem na lógica, no design e na resolução criativa de problemas.

As linguagens de programação estão em perigo de extinção?

A afirmação de Altman é contundente: linguagens de programação como Python, C++ e JavaScript não desaparecerão da noite para o dia, mas sua relevância diminuirá. Em um futuro não muito distante, a IA estará tão avançada que será capaz de gerar código automaticamente em qualquer linguagem, sem que o programador precise dominá-la. O foco não estará mais na sintaxe de uma linguagem, mas na capacidade de pensar em sistemas, resolver problemas de forma abstrata e se comunicar efetivamente com a IA.

Como usar a Inteligência Artificial Foto: Pixabay

Esta é uma ideia que, embora disruptiva, pode democratizar a programação, permitindo que pessoas sem conhecimento de codificação criem suas próprias ferramentas e aplicativos simplesmente descrevendo o que desejam.

O novo papel do programador: Habilidades que a IA não consegue replicar

A boa notícia para os programadores é que a IA não os substituirá, mas sim aprimorará suas capacidades. O novo papel do programador se baseará em habilidades que a IA, por enquanto, não consegue replicar. Pensamento crítico, criatividade, capacidade de projetar arquiteturas complexas e resolução de problemas serão mais valiosos do que nunca.

ANÚNCIO

Programador

LEIA TAMBÉM:

Trump receberá uma “comissão” sobre as vendas de chips Nvidia e AMD para a China: veja o porquê

Cinco recursos menos conhecidos, mas muito úteis do Steam

Cyberpunk na fronteira! Drones com metralhadoras e cães-robôs: o futuro da guerra às drogas no México

O programador do futuro será responsável por fazer as perguntas certas, validar a lógica gerada pela IA e garantir que o código resultante seja seguro e eficiente. A IA é uma ferramenta; o gênio humano, aquele que o usará para construir o futuro, continua indispensável.