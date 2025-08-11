Você tem um Chromebook e gosta de jogar videogame? Talvez não consiga mais abrir o Steam

Os Chromebooks nunca foram “PCs gamers”, mas nos últimos anos têm se mantido surpreendentemente bem. Entre jogos em nuvem e um beta do Steam para ChromeOS lançado em 2022, muitos usuários encontraram um lugar decente para jogar sem problemas.

O problema é que esse sonho tem data de validade. O Google começou a exibir um aviso claro antes de instalar o Steam: o beta terminará em 1º de janeiro de 2026 e, a partir desse dia, os títulos instalados pelo programa não estarão mais disponíveis no seu dispositivo.

O que exatamente está acontecendo com o Steam nos Chromebooks?

A versão do Steam para ChromeOS começou como um experimento beta. Com o tempo, parou de receber atualizações, e o indicador mais convincente de seu fim agora vem com a mensagem de aviso dentro do próprio instalador.

Hoje, você ainda pode encontrar o Steam no inicializador do ChromeOS, mas o caminho agora é em direção à saída. Em bom chileno: o recesso acabou.

O que isso significa para seus jogos e biblioteca

Se você configurou uma minibiblioteca no seu Chromebook graças ao beta, saiba que perderá o acesso a esses jogos no próprio ChromeOS quando a data acabar.

Sua conta Steam e sua coleção global não serão excluídas, mas a capacidade de executá-las a partir da instalação beta no seu computador será. O que resta é fazer backup dos dados locais, salvar e encontrar uma alternativa para continuar jogando sem surpresas.

Suas opções reais para 2026 e além

Haverá três caminhos restantes. O primeiro é a Google Play Store: jogos para Android rodam bem em muitos Chromebooks modernos e, em alguns casos, se adaptam a um teclado, mouse ou controle.

O segundo é o subsistema Linux (Crostini): a partir dele, você pode instalar clientes nativos, emuladores ou ports; requer mais habilidade, mas oferece flexibilidade.

O terceiro são os jogos em nuvem: serviços como GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming e similares permitem que você execute títulos poderosos com bom acesso à internet e um controle compatível.

Nenhum caminho é idêntico a ter o Steam nativamente no ChromeOS, mas com uma conexão decente, a nuvem geralmente é o caminho mais direto para jogos AAA.

Por que o Google está encerrando o beta e o que você pode fazer hoje

Embora o Google não tenha apresentado uma grande teoria, os fatos sugerem que o experimento já chegou ao fim. Manter uma camada de compatibilidade para uma minoria de jogadores em um sistema projetado para ser leve não é trivial.

Se você tem interesse em continuar jogando hoje, é uma boa ideia se antecipar: salve seus saves, experimente seus jogos favoritos para Android, prepare seu ambiente Linux, se for o caso, e avalie o desempenho de um serviço de streaming de jogos com seus títulos e gêneros habituais.

Se você estava pensando em comprar um Chromebook “para o Steam”, é melhor esperar e reavaliar, pois o suporte oficial vai desaparecer.

O estado dos jogos, sem “fumaça”

Para muitos, o beta do Steam foi a porta de entrada para experiências que pareciam fora do alcance de um Chromebook. O encerramento do beta não anula o progresso: o hardware do ChromeOS melhorou, o Android oferece catálogos cada vez maiores e a nuvem está no auge.

Mas a conclusão é clara: se sua rotina de jogos girava em torno do Steam nativo no ChromeOS, é hora de migrar sua estratégia antes de 2026.