Google Agenda foi completamente reformulado: aqui estão os novos recursos

Se você abrir o Google Agenda e sentir que alguém exagerou, não é sua imaginação. O aplicativo recebeu uma repaginada com o Material 3 Expressive: mais cores, blocos mais sólidos e menos timidez visual. Não é apenas “Material You com vitaminas”; há ajustes específicos na forma como datas e eventos são destacados, para que você possa ver rapidamente o que está por vir na sua semana.

O que mudou à primeira vista

Na visualização mensal, cada data agora aparece dentro de um retângulo com cantos arredondados que adota a cor do tema, bem no estilo do Material You. Sobre a grade, você verá um padrão de pontos cinzas que adiciona textura e marca os dias sem desorganizá-los.

No geral, o mês parece mais definido, com um contraste que facilita a navegação rápida entre as semanas.

Semana e Agenda: Cabeçalhos que dominam

Nas visualizações semanal e de Agenda, o mesmo esquema de cores do cabeçalho é mantido: a cor do tema parece mais “presente” e consistente com o que você vê durante o mês.

Um fundo colorido também aparece no lado esquerdo da visualização mensal, o que ajuda a separar os painéis e guiar o olhar. O resultado é menos cinza e mais legível, especialmente se você alternar entre as visualizações ao longo do dia.

Eventos: Adeus às filas tímidas

Os blocos de eventos agora se comportam como cartões coloridos que envolvem todo o intervalo de tempo. Isso elimina as linhas finas e ambíguas que antes eram usadas e deixa cada atividade claramente definida.

Se você agendou vários compromissos próximos um do outro, a mudança é perceptível: há menos “ruído” e mais clareza para detectar sobreposições. Observação: os tons são mais fortes; se você prefere um calendário minimalista, essa mudança mais expressiva pode te surpreender.

O que não mudou (para melhor)

A criação de eventos, as configurações e os detalhes de cada compromisso permanecem os mesmos. Ou seja, o novo design não altera as etapas de agendamento, convite, adição de locais ou notas. A navegação mantém a lógica de outros apps do Google com o Material You.

Na visualização anual em formato de cartão, a cor do cabeçalho principal migra para o fundo, enquanto os meses mantêm as capas típicas do Google Agenda, para que você não perca suas referências visuais habituais.

Agenda do Google no Android

Quando receberei a atualização?

A mudança aparece a partir da versão 2025.30.x, mas o Google está ativando-a no servidor, então pode levar alguns dias (ou semanas) para aparecer.

Você não precisa fazer nada de especial: ao tocar na sua conta, você notará imediatamente. Se você usa o calendário diariamente, a mudança de cor e a nova hierarquia visual são perceptíveis desde a primeira rolagem.

Este novo visual é ideal para mim?

Se você prioriza a legibilidade rápida e gosta de cores que te ajudem a se orientar, você estará no seu elemento. Blocos sólidos deixam os cronogramas mais claros e as visualizações são mais coerentes.

Se você é do time da “paleta suave”, pode sentir falta do calendário mais contido; ainda assim, o benefício prático de distinguir melhor os eventos compensa o choque inicial. E, como sempre, você pode ajustar o tema do seu sistema para suavizar o impacto.

O novo Google Agenda não muda a forma como você agenda, mas muda a forma como você o visualiza: menos linhas tímidas, cores mais úteis e uma ordem agradável aos olhos em dias corridos. É o tipo de atualização que não te força a reaprender nada... e ainda torna tudo mais fácil de ler.