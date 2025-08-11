Ciência e Tecnologia

Google Agenda foi completamente reformulado: aqui estão os novos recursos

Novo design chega com a versão 2025.30.x e será ativado gradualmente nas próximas semanas

Google Calendar Euro y Copa América
Google Calendar
Por Alfredo Valenzuela

Se você abrir o Google Agenda e sentir que alguém exagerou, não é sua imaginação. O aplicativo recebeu uma repaginada com o Material 3 Expressive: mais cores, blocos mais sólidos e menos timidez visual. Não é apenas “Material You com vitaminas”; há ajustes específicos na forma como datas e eventos são destacados, para que você possa ver rapidamente o que está por vir na sua semana.

O que mudou à primeira vista

Na visualização mensal, cada data agora aparece dentro de um retângulo com cantos arredondados que adota a cor do tema, bem no estilo do Material You. Sobre a grade, você verá um padrão de pontos cinzas que adiciona textura e marca os dias sem desorganizá-los.

No geral, o mês parece mais definido, com um contraste que facilita a navegação rápida entre as semanas.

Semana e Agenda: Cabeçalhos que dominam

Nas visualizações semanal e de Agenda, o mesmo esquema de cores do cabeçalho é mantido: a cor do tema parece mais “presente” e consistente com o que você vê durante o mês.

Um fundo colorido também aparece no lado esquerdo da visualização mensal, o que ajuda a separar os painéis e guiar o olhar. O resultado é menos cinza e mais legível, especialmente se você alternar entre as visualizações ao longo do dia.

Eventos: Adeus às filas tímidas

Os blocos de eventos agora se comportam como cartões coloridos que envolvem todo o intervalo de tempo. Isso elimina as linhas finas e ambíguas que antes eram usadas e deixa cada atividade claramente definida.

Se você agendou vários compromissos próximos um do outro, a mudança é perceptível: há menos “ruído” e mais clareza para detectar sobreposições. Observação: os tons são mais fortes; se você prefere um calendário minimalista, essa mudança mais expressiva pode te surpreender.

O que não mudou (para melhor)

A criação de eventos, as configurações e os detalhes de cada compromisso permanecem os mesmos. Ou seja, o novo design não altera as etapas de agendamento, convite, adição de locais ou notas. A navegação mantém a lógica de outros apps do Google com o Material You.

Na visualização anual em formato de cartão, a cor do cabeçalho principal migra para o fundo, enquanto os meses mantêm as capas típicas do Google Agenda, para que você não perca suas referências visuais habituais.

Calendario de Google en Android
Agenda do Google no Android

Quando receberei a atualização?

A mudança aparece a partir da versão 2025.30.x, mas o Google está ativando-a no servidor, então pode levar alguns dias (ou semanas) para aparecer.

Você não precisa fazer nada de especial: ao tocar na sua conta, você notará imediatamente. Se você usa o calendário diariamente, a mudança de cor e a nova hierarquia visual são perceptíveis desde a primeira rolagem.

Este novo visual é ideal para mim?

Se você prioriza a legibilidade rápida e gosta de cores que te ajudem a se orientar, você estará no seu elemento. Blocos sólidos deixam os cronogramas mais claros e as visualizações são mais coerentes.

Se você é do time da “paleta suave”, pode sentir falta do calendário mais contido; ainda assim, o benefício prático de distinguir melhor os eventos compensa o choque inicial. E, como sempre, você pode ajustar o tema do seu sistema para suavizar o impacto.

O novo Google Agenda não muda a forma como você agenda, mas muda a forma como você o visualiza: menos linhas tímidas, cores mais úteis e uma ordem agradável aos olhos em dias corridos. É o tipo de atualização que não te força a reaprender nada... e ainda torna tudo mais fácil de ler.

