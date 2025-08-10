YouTube pode permitir a desativação de um recurso irritante em seu aplicativo

Você já passou pela experiência de girar o YouTube horizontalmente e — bum! — a imagem aumentar o zoom e cortar metade da cena? Não é alucinação: é um recurso chamado Zoom Automático que chegou ao aplicativo para Android e, para muitos, arruína a experiência.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

A boa notícia: o Google está prestes a adicionar um recurso para desativá-lo e devolver o controle ao usuário. Respiramos aliviados.

O que é “zoom automático” e por que é tão irritante?

A ideia parece boa no papel: o vídeo se ajusta automaticamente para preencher a tela do seu celular. O problema surge quando o quadro original não se ajusta ao formato da tela; o algoritmo corta as bordas para “preencher” a superfície.

O resultado: você perde parte da ação, legendas cortadas, legendas incompletas e, às vezes, piadas visuais desaparecem. Para piorar, isso não acontece o tempo todo ou com todos os vídeos, então a experiência parece inconsistente.

Observação: isso não é o mesmo que “Zoom para Preencher a Tela”

O YouTube já tinha um recurso chamado “Zoom para Preencher a Tela”, que você pode ativar ou desativar conforme desejar. A novidade é que o Zoom Automático é ativado automaticamente sob determinados critérios e, atualmente, não há uma opção global para desativá-lo.

Alguns usuários confundem os dois porque ambos acabam preenchendo a tela, mas um é sua decisão, enquanto o outro toma a iniciativa.

ANÚNCIO

O que está por vir: uma opção para dizer “não” ao corte

De acordo com a análise da versão 20.32.32 do aplicativo, o código já inclui referências a uma opção manual para o Zoom Automático.

Tradução: Quando o Google habilitar, você poderá acessar as configurações e decidir se deseja que o YouTube corte para você ou respeite totalmente o quadro original. Não há uma data oficial, mas o fato de estar no APK sugere que pode chegar em breve.

O que você pode fazer enquanto isso?

Se você encontrar cortes inesperados, toque na tela e procure o botão Zoom Automático para retornar ao formato normal. Em alguns modelos, o movimento de pinça para fora/dentro também retorna ao quadro original.

Outra tática prática é manter o aplicativo atualizado: alguns usuários ainda não receberam o recurso e outros o veem com menos frequência em versões recentes. E se você não atualiza o Android ou o YouTube há muito tempo, pode estar “seguro” sem querer.

Por que essa mudança importa?

Porque as pessoas não assistem apenas a vídeos: elas leem legendas, analisam detalhes, acompanham gameplays com HUDs e assistem a análises em texto.

LEIA TAMBÉM:

Ainda tem seu PS4? Veja como deixá-lo funcionando como novo

Em meio ao desafio da inteligência artificial surge o GPT-5: aqui estão as novidades

Musk vs. Índia na internet: qual é o conflito do magnata com o país asiático?

Recortes agressivos podem arruinar tudo isso. Dar ao usuário a opção de escolher é a coisa mais saudável a se fazer: se você quiser preencher a tela para assistir a um vlog, vá em frente; se estiver assistindo a um filme cuidadosamente composto, desligue o aparelho e pronto. Menos surpresas, mais controle.