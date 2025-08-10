Este computador funciona “como uma cafeteira”, mas no bom sentido

Brincamos ao chamar alguns PCs de “torradeiras”, mas Doug MacDowell levou a ideia ao pé da letra e inverteu a situação: ele construiu um computador que bombeia café fresco como refrigerante. O projeto, batizado de Coffeematic PC, usa uma cafeteira de segunda mão, peças recicladas e uma configuração personalizada para circular o expresso pelo circuito.

ANÚNCIO

E não, não é veneno: o café que corre pelas mangueiras é bebível.

Coffeematic PC: quando o espresso é o seu refrigerante

MacDowell recorreu ao hardware retrô: uma placa-mãe antiga, um AMD Athlon II X4, 1 GB de DDR2, uma Radeon HD 4670 e uma fonte de alimentação Antec de 430 W. Nada que derreta aço, apenas o suficiente para demonstrar a ideia sem fritar o laboratório.

A chave está no circuito: uma bomba de grau alimentício recuperada da cafeteira e tubos de silicone próprios para alimentos. Dessa forma, o café não fica contaminado e pode ser bebido sem problemas, embora... talvez seja melhor deixar o circuito fazer seu trabalho antes de servir.

Café a 90°C... para resfriar?

Parece contraintuitivo, mas o segredo está no equilíbrio térmico. O sistema começa com o café em torno de 90°C; o processador entra em ação em torno de 93°C no instante inicial e, à medida que o circuito estabiliza as temperaturas e o calor se dissipa, a temperatura cai para cerca de 33°C em modo de espera.

É mais uma prova de conceito do que uma solução para o seu PC gamer, mas mostra que, com fluxo, os materiais certos e um bloco decente, até mesmo um líquido “pouco convencional” pode dissipar o calor do chip.

Não é o primeiro PC a fazer café, mas é o mais bebível

Em 2024, a NerdForge levou a ideia ao extremo dentro de um Corsair 1000D: eles integraram uma torradeira, um moedor e uma máquina de café expresso ao gabinete, tudo orquestrado com Arduino. Era um barista com RGB: você colocava grãos e o café fresco saía sem precisar sair da sua mesa.

ANÚNCIO

A proposta da MacDowell é menos “café especial” e mais “café puro”, embora adicione o detalhe encantador de usar linhas de qualidade alimentar para tornar o líquido no circuito bebível.

Bonito... e impraticável para o uso diário

É aqui que chegamos: por mais engenhosos que pareçam, nenhum desses projetos foi projetado para o uso diário. Mesmo com a separação adequada de zonas, pó de café, umidade, respingos e altas temperaturas de saída são inimigos naturais do hardware.

Se a sua ideia é montar um PC para trabalho ou lazer, a recomendação sensata ainda é um AIO ou um circuito personalizado clássico com refrigeração líquida projetado para esse fim. O Coffeematic PC é mais uma obra de arte funcional que te traz um sorriso ao rosto e te lembra por que amamos fazer modificações.

Então, por que vale a pena?

Porque ele encapsula o melhor da cultura maker: reaproveitamento, experimentação e uma boa história técnica. Ele traz à tona conceitos reais de transferência de calor, materiais de qualidade alimentar e design de circuito, sem se levar muito a sério.

E, sejamos honestos, a ideia do seu PC “servindo café” enquanto estabiliza a CPU é uma daquelas anedotas que transformam um projeto comum em algo que você quer mostrar a todos.

LEIA TAMBÉM:

Ainda tem seu PS4? Veja como deixá-lo funcionando como novo

Em meio ao desafio da inteligência artificial surge o GPT-5: aqui estão as novidades

Musk vs. Índia na internet: qual é o conflito do magnata com o país asiático?

Este computador “cafeteira” não veio para substituir o seu sistema de refrigeração; ele veio para te lembrar que a tecnologia também pode ser diversão, curiosidade e criatividade. Uma dose de expresso para a alma de quem faz café e, já que estamos falando nisso, uma aula de termodinâmica com aroma de barista.