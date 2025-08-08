Trump está atrás do “chefe” da Intel: por que ele está exigindo a saída do CEO?

Uma publicação no Truth Social, uma carta carimbada pelo Comitê de Inteligência da Câmara e uma queda antes do mercado: o suficiente para disparar o alarme no Vale do Silício. Trump exigiu que Lip-Bu Tan renunciasse ao cargo de CEO da Intel “imediatamente”, enquanto Washington apontava para potenciais conflitos sobre supostos investimentos em empresas de tecnologia chinesas. A resposta corporativa foi cautelosa; o impacto, nem tanto.

A faísca: uma carta e uma publicação em letras maiúsculas

Em 6 de agosto de 2025, o senador Tom Cotton enviou uma carta ao conselho da Intel levantando “sérias preocupações” sobre o portfólio de investimentos de Tan — pelo menos oito empresas chinesas com supostos vínculos com o Exército de Libertação Popular.

Horas depois, Trump publicou no Truth Social que o CEO está “altamente em conflito” e que “deve renunciar imediatamente”. O choque da mídia também impactou o mercado de ações: a INTC caiu cerca de 5% no pré-mercado.

Resposta (Comedida) da Intel

A empresa confirmou o recebimento da carta e afirmou que tanto a Intel quanto seu CEO estão “profundamente comprometidos com a segurança nacional” e seu papel no ecossistema de defesa. Traduzido do inglês corporativo: responderemos por meio de canais formais, sem drama e sem entrar nas redes sociais.

A Intel é um elemento-chave do poder tecnológico e geopolítico dos EUA e atravessa um período delicado: a saída abrupta de Pat Gelsinger no final de 2024, uma reestruturação em andamento e resultados que ainda não impressionam.

Atingir a liderança nesta encruzilhada não é trivial: afeta o moral, a execução e, claro, o acesso a capital em um setor que queima caixa em ritmo acelerado.

Se Tan renunciar: o custo de “ceder”

Sinal de culpa (percebida): mesmo que não seja, a narrativa prevalece.

Outra transição no comando: um novo vazio em meio a uma reestruturação.

Mais pressão no mercado de ações: um segundo choque em pouco tempo = investidores nervosos.

Impacto na reputação: a Intel passaria semanas apagando incêndios em vez de falar sobre produtos.

Se Tan não renunciar: o caminho da resistência

Forte institucionalidade: o conselho define o tom e apoia o CEO.

Estabilidade para o roteiro: menos choques internos.

Mas... auditorias, solicitações de informações e mais críticas políticas estão por vir. A questão da China não se resolve com uma declaração.

Cada hora que a Intel gasta gerenciando crises significa uma hora a menos em P&D, fábricas e roteiros (CPUs, nós, fundição). Para o usuário final, isso pode se traduzir em atrasos, menos concorrência e produtos que chegam mais tarde ou são mais caros.

No nível setorial, o caso tensiona a já delicada linha entre conformidade, segurança nacional e liberdade da empresa.

O que observar nas próximas semanas

Sinais do conselho: apoio explícito ou “avaliação contínua”.

Reação regulatória: Comitês do Congresso, solicitações ao Pentágono ou ao Departamento de Comércio.

Mensagem aos funcionários e investidores: Se houver uma reunião geral com um roteiro claro, o mercado apreciará.

Efeito dominó: Outras grandes empresas de tecnologia estão recebendo cartas semelhantes? Se sim, o risco sistêmico aumenta.

Trump colocou a questão na primeira página, e Cotton abordou o ângulo da segurança nacional. A Intel, em modo de contenção, busca ganhar tempo sem revelar manchetes. Independentemente da renúncia de Lip-Bu Tan ou não, a lembrança permanecerá: na era dos chips, os CEOs competem em wafers... e também na política.