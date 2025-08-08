Musk vs. Índia na internet: qual é o conflito do magnata com o país asiático?

Tudo começou com uma publicação inocente dizendo “O político X é inútil” em 2023. Dois anos depois, essa frase alimentou um processo movido por X (antigo Twitter) contra a Índia, enfureceu milhares de policiais recém-armados com ordens expressas de remoção e ameaçou complicar os planos ambiciosos de Elon Musk no país que ele chamou de “o mercado com maior potencial do mundo”.

Bem-vindos ao ringue onde a liberdade de expressão, o controle governamental e os negócios estelares se cruzam.

Um tuíte que explodiu como uma supernova

A polícia de Satara determinou que a mensagem de 280 caracteres poderia “gerar sérias tensões na comunidade”. Pronto! Aviso “CONFIDENCIAL” e pedido de exclusão. A publicação ainda está online e agora faz parte de um dossiê com centenas de exemplos com os quais X acusa Nova Déli de desrespeitar a Constituição indiana.

Musk, um autoproclamado defensor absoluto da liberdade de expressão, entendeu a questão e processou... pelo seu aplicativo, é claro.

Sahyog, o site que rima com “blackout”

Até 2023, apenas dois ministérios podiam decretar censura digital. Com a diretriz de Modi, todas as agências federais e estaduais (incluindo a polícia local) aderiram à iniciativa.

Depois veio o Sahyog: um portal governamental onde alguns cliques bastam para dizer “fora” de qualquer rede social. X o chamou de “portal de censura”, recusou-se a participar e agora está litigando a legalidade da invenção.

E os outros gigantes?

Em documentos judiciais, a Índia se gaba de que a Meta e o Google colaboram sem questionamentos. Nenhum deles respondeu a perguntas incômodas, mas, nos bastidores, aplicam a máxima do bom diplomata corporativo: “é melhor não irritar um mercado de 1,4 bilhão de usuários”.

Do dinossauro vermelho à debandada mortal: a longa lista de “crimes”

Memes políticos: charges de Modi preso pela “inflação” ou barcos furados durante enchentes.

Notícias inconvenientes: cobertura de uma debandada que deixou 18 mortos na estação Delhi Junction.

Fotos adulteradas: imagens supostamente falsas do filho de Amit Shah com uma garota de biquíni.

No total, cerca de 1.400 ordens de remoção foram emitidas desde março de 2024. 70% delas foram assinadas pelo Centro de Coordenação de Crimes Cibernéticos do Ministério do Interior!

Musk: Satélites em órbita, fábricas em solo e um processo judicial

Elon quer lançar a Starlink em solo indiano e instalar fábricas da Tesla para o novo Model 2 de baixo custo. Mas a disputa judicial chega no pior momento possível: quem controla a rodovia digital também controla a clientela potencial para carros conectados e internet via satélite.

Ninguém diz que as reuniões entre Modi e Musk esfriaram, mas a batalha judicial adiciona mais um elefante na sala.

Quem ganha (ou perde) essa batalha?

Governo da Índia: Mais alavancas para conter rumores... e críticas legítimas.

Usuários: Eles correm o risco de um meme desaparecer antes que se torne viral.

X: Seu discurso de liberdade total e a possibilidade de multas pesadas estão em jogo.

Outras empresas de tecnologia: Elas observam e tomam nota; hoje é a vez de Musk, amanhã pode ser a delas.

Enquanto o juiz de Karnataka decide se Sahyog é um escudo legítimo ou um instrumento contra a dissidência, o ecossistema digital indiano se move em areia movediça.

E Musk, com um pé nos foguetes e o outro nos tribunais, confirma que, em 2025, a batalha pela internet não será apenas sobre cabos e satélites, mas sobre quem pode chamar um político de “inútil” sem que metade do Estado caia sobre ele.