Em meio ao desafio da inteligência artificial surge o GPT-5: aqui estão as novidades

A corrida pela inteligência artificial ainda não decolou. Enquanto gigantes da tecnologia apostam pesado em infraestrutura, a OpenAI está lançando o GPT-5 e disponibilizando-o aos 700 milhões de usuários do ChatGPT. A promessa é clara: um sistema que pensa mais, programa melhor e se comporta como aquele “especialista PhD” a quem você pode perguntar quase tudo.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

A pergunta de um milhão de dólares: este é o salto que a indústria precisava ou apenas mais um passo no mesmo caminho?

O que exatamente é o GPT-5 e a quem ele se destina?

O GPT-5 é a próxima geração do modelo que impulsiona o ChatGPT. A OpenAI o posiciona como sua versão mais “profissional” até o momento: além de conversar fluentemente, ele escreve em nível profissional, responde a perguntas complexas sobre saúde e finanças com maior discernimento e se destaca no desenvolvimento de software.

A empresa está feliz que as pessoas adorem conversar, mas o que ela realmente precisa é conquistar as equipes corporativas para justificar o tamanho do investimento.

A principal inovação: “software sob demanda”

As demonstrações mostraram exemplos em que o GPT-5 monta peças de software funcionais a partir de instruções escritas. Não é um simples autocompletar: o modelo raciocina, projeta componentes, os conecta e retorna algo que funciona.

Se isso se mantiver fora do cenário de demonstração, os ciclos de prototipagem podem passar de semanas para horas, com as equipes validando ideias em tempo recorde.

ANÚNCIO

Mais cérebros por pergunta: “computação em tempo de teste”

Outra nova vantagem é a capacidade de dedicar mais poder computacional quando a tarefa o exigir. Se o usuário apresentar um problema difícil — matemática, ciências, decisões em várias etapas — o GPT-5 “pensa” por mais tempo antes de responder.

Esse roteamento computacional está aberto ao público pela primeira vez e impulsiona o raciocínio sem a necessidade de inflar o tamanho do modelo a cada iteração.

Quanto melhor ele é em comparação com o GPT-4?

Aqueles que o testaram pela primeira vez falam de um claro avanço em questões técnicas e de código, embora não tão devastador quanto outras transições anteriores. Há limites admitidos: o GPT-5 não aprende sozinho fora do treinamento, e ainda estamos longe de uma IA que se autoaprimore em tempo real.

Traduzido em termos práticos: é melhor, sim; onisciente, não.

O elefante na sala: custos, dados e expectativas

O lançamento acontece em um cenário gigantesco. Alphabet, Meta, Amazon e Microsoft estão alocando somas enormes para data centers na esperança de retornos igualmente elevados. Mesmo assim, vários economistas apontam que os gastos do usuário final não são suficientes; o verdadeiro negócio precisa vir do lado corporativo.

E, além disso, existem obstáculos técnicos: a qualidade “legível” da Internet não é infinita, então adicionar texto e GPUs não é mais suficiente para melhorar; além disso, quanto maior o modelo, mais frágeis e demoradas se tornam as execuções de treinamento, com os resultados conhecidos apenas no final.

É por isso que a OpenAI insiste em restringir o raciocínio durante a inferência: dedicar mais computação a cada questão complexa gera mais do que crescimento ilimitado.

Por que as empresas podem se importar (muito)

O GPT-5 é vendido como uma ferramenta de trabalho, não como um brinquedo caro. No desenvolvimento, ele acelera protótipos e utilitários internos; nas operações, ele automatiza resumos, relatórios e análises repetíveis; Em áreas regulamentadas, como saúde e finanças, a empresa promete respostas mais sóbrias, controles adicionais e melhor rastreabilidade.

Se essas promessas se mantiverem na produção — segurança, auditoria, custos por consulta —, é aí que os CFOs começam a liberar orçamentos.

O que vem a seguir com o GPT-5?

A primeira parada é o ChatGPT: milhões de pessoas o experimentarão simultaneamente, e isso revelará seus pontos fortes e vantagens. Paralelamente, chegarão integrações aos fluxos de trabalho corporativos, desde copilotos de código até agentes que executam tarefas de ponta a ponta.

Para que tudo isso seja escalável, a OpenAI insiste que é necessária mais infraestrutura próxima aos usuários. O verdadeiro barômetro não serão os benchmarks, mas a produtividade e a economia alcançadas por empresas reais.

O GPT-5 surge na hora certa: a indústria quer resultados, não apenas demonstrações bonitas. O modelo traz melhor programação, raciocínio mais profundo e um forte impulso à ideia de “software sob demanda”.

LEIA TAMBÉM:

Nova interface do Android Auto deixou usuários do Spotify chateados: veja o porquê

Trump está atrás do “chefe” da Intel: por que ele está exigindo a saída do CEO?

Ainda tem seu PS4? Veja como deixá-lo funcionando como novo

Parece mais uma evolução do que uma revolução, mas talvez seja o tipo de evolução necessária para que a IA ultrapasse a categoria de “promessa cara” e entre totalmente na categoria de “ferramenta lucrativa”.