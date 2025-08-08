Ainda tem seu PS4? Veja como deixá-lo funcionando como novo

O PS4 ainda é “o Playstation” para milhões, mas o tempo cobra seu preço: menus que demoram para carregar, jogos com FPS baixo e tempos de inicialização que parecem segundas-feiras. A boa notícia: você não precisa de um assistente, apenas de uma manutenção inteligente.

Na Hardzone, eles testaram várias soluções em um PS4 Pro 2018 e, surpresa, ele começou a respirar como nos seus primeiros dias. Aqui está a receita, cronológica e com um toque humano.

1) Limpeza profunda: você é poeira... e se tornará o ventilador

Mesmo que não faça o barulho de uma turbina, por dentro pode estar acumulando fiapos vintage. Abra seu PS4 (fat, slim ou Pro; mude um pouco a desmontagem), remova cuidadosamente a poeira, limpe o radiador e troque a pasta térmica.

É o “spa” que melhora as temperaturas e evita que o sistema engasgue devido ao calor. Dica zen: organize os parafusos e tire fotos do processo para lembrar onde cada coisa deve ficar.

2) Reconstruir o Banco de Dados: Manutenção Sem Riscos

Com o passar dos anos, o sistema de arquivos fica lento. Reconstruir o banco de dados o coloca em uma dieta sem afetar seus dados. Como fazer:

Desligue o console.

Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga até ouvir dois bipes (~7 segundos). Você entrará no Modo de Segurança.

Conecte o controle com fio.

Escolha a Opção 5: Reconstruir o Banco de Dados. Leva de segundos a minutos (geralmente rápido). Não exclui jogos ou capturas de tela; apenas limpa referências quebradas e acelera os menus.

3) Disco cansado? Verifique o status do HDD/SSD

Se ainda estiver lento, seu armazenamento pode estar morrendo. Remova o disco e conecte-o a um PC (SATA–USB funciona bem). Use o CrystalDiskInfo/HDDScan e verifique estes S.M.A.R.T.:

HDD: Contagem de Setores Realocados (05) > 0 = cuidado; > 50 = alteração urgente.

SSD: Indicador de desgaste da mídia < 20% = vida útil nos últimos minutos. Dica de workshop: Alguns SSDs básicos (por exemplo, alguns lotes mais antigos, como o Kingston A400) têm sido um problema no PS4. Se você estiver usando um, fique de olho nesses valores. Se o disco falhar, atualize para um SSD decente (isso por si só já dá um grande impulso) e reinstale.

4) Reinstale o software do sistema: um novo começo

Nenhuma das opções acima funcionou? Seu sistema pode estar corrompido. Faça um backup (especialmente dos seus arquivos salvos), entre no Modo de Segurança e escolha “Inicializar PS4 (Reinstalar Software do Sistema)”. Sim, leva tempo, mas deixa seu console como novo. Depois, restaure seus dados e pronto.

5) Soluções rápidas que resolvem mais problemas do que você imagina

Rede estável: Se possível, use um cabo Ethernet. Wi-Fi instável trava até mesmo nos menus.

Limpar cache: Desligue o PS4 completamente e desconecte-o da tomada por 5 minutos. Isso geralmente corrige erros persistentes.

Espaço livre: Deixe algum espaço em disco; com menos de 10 a 15% livre, o PS4 ficará lento.

6) E se continuar travando?

Pode ser a placa-mãe ou a fonte de alimentação. Duas opções:

Serviço de reparo para um diagnóstico completo (reballing, VRM, etc.).

Atualize para uma nova geração se o reparo não valer a pena. Observação: um PS4 bem conservado ainda tem bastante vida útil para jogos indie, jogos retrocompatíveis e a maioria dos jogos AA/AAA de sua época.

Bônus: a atualização sempre útil: um SSD

Se você ainda usa um HDD mecânico, considere a mudança. Um SSD SATA transforma os tempos de carregamento e a navegação nos menus. É a opção mais econômica que você pode obter para um PS4.

Comece com os passos simples (limpar + reconstruir o banco de dados), valide as condições do disco e, somente se necessário, reinstale o sistema. No nosso caso, a reconstrução foi uma dádiva, e o console reiniciou, abriu menus e carregou jogos como deveria. Seu PS4 não é antigo; ele só precisava de suporte técnico.