Xbox abandona batalha contra o PS5 e concentra seus esforços em um novo rival

Após duas décadas de duelos épicos com o PlayStation, a Microsoft parece cansada de trocar socos no ar no ringue dos consoles. Com sua nova APU “Magnus”, o Xbox gira 90 graus e mira em um oponente gigantesco, diverso e, às vezes, superestimado: o próprio PC gamer.

Do ringue dos consoles ao coliseu dos PCs

Por anos, o Series X e companhia enfrentaram o PS5 em uma batalha clássica de “o meu roda mais FPS do que o seu”. No entanto, os números de vendas e a lacuna de usuários aumentaram como a carteira de um colecionador de GPUs.

A jogada de Redmond agora soa assim: por que lutar uma guerra aparentemente perdida quando você pode abrir uma nova e talvez mais lucrativa frente? Afinal, o mercado de PCs pré-montados está crescendo a dois dígitos e exige menos romances exclusivos do que o cenário tradicional de consoles.

Magnus: A Superpotência Secreta da Microsoft

A estrela do show é a “Magnus”, uma APU que, segundo a Digital Foundry, separa a CPU e a GPU em um design de chiplet com barramento de 384 bits. Tradução humana: mais caro de fabricar do que um bloco monolítico, mas também mais flexível e fácil de escalar.

Adicione duas colheres de sopa de memória compartilhada, uma pitada de mágica no estilo DLSS, cortesia da AMD, e bum! Você tem um coração tecnológico pronto para bater dentro de consoles, laptops, mini-PCs e até mesmo portáteis.

A Microsoft poderia introduzir melhorias a cada 12 a 18 meses — como smartphones — em vez de esperar um ciclo de oito anos. Comece a preparar seu cofrinho, no entanto.

Um Xbox em cada dispositivo (e em cada bolso da Microsoft)

Vimos uma dica recentemente com o ASUS ROG Ally “Xbox Edition”: um PC portátil que parece um console graças ao Game Pass nativo. O plano? Licenciar a marca, o painel e, claro, a loja para terceiros. Pense em laptops “Xbox Inside”, minitorres e, quem sabe, até mesmo smart TVs com logotipo verde.

Para os consumidores, soa como liberdade; para a Microsoft, soa como comissões em cada transação e um Game Pass que não é mais opcional, mas obrigatório se você quiser aproveitar ao máximo o ecossistema.

Prós e contras para quem já possui um Series X/S

Vantagens

Mais jogos otimizados para múltiplas configurações — se tudo correr bem, é claro.

Oportunidade de atualizar para um modelo mais potente sem esperar meia década.

Desvantagens

Obsolescência acelerada: Seu Series X pode parecer “de geração antiga” antes de 2027.

Fragmentação: Definir as configurações gráficas “alta, média, baixa” no seu console não seria mais uma piada.

Despesa recorrente: Cada atualização anual soa como uma assinatura de hardware disfarçada.

Revolução ou pesadelo para os jogadores?

Em teoria, a estratégia de “console como serviço” democratiza o desempenho e atrai mais pessoas para o ecossistema Xbox. Na prática, depende de os estúdios otimizarem bem e de os preços não dispararem como as criptomoedas em um dia bom.

Se tudo correr bem, a Microsoft pode transformar seu console em um carro-chefe híbrido capaz de competir com o PC convencional. Se der errado, os usuários podem ansiar pela simplicidade de comprar um único dispositivo e não ter que se preocupar com especificações por sete anos.

O que você acha? Está pronto para trocar sua “geração de consoles” pela “temporada de atualizações”? Pense nisso enquanto aguarda o próximo anúncio de Phil Spencer... provavelmente em menos de 12 meses.