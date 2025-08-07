Sem mouse, sem teclado: é assim que a Microsoft imagina o futuro do Windows

Trinta anos atrás, nos maravilhamos com o clique de um mouse; hoje, mal piscamos ao abrir abas com atalhos de teclado. Mas se David Weston estiver certo, dentro de uma década, mover o cursor será tão clássico quanto digitar “DIR C:\” no MS-DOS.

Na visão do executivo da Microsoft, o Windows 12 (e seus sucessores) relegará o mouse e o teclado ao armário de relíquias, dando lugar a agentes de IA que veem, ouvem e agem em nosso nome a um simples pedido.

Conversas com seu PC: de “Ei, Cortana” a “Ei, termine o relatório”

Weston foi direto: “Em breve, estaremos falando com nossos computadores como se fossem pessoas.” O Copilot — ou qualquer assistente que você escolher — não só entenderá sua pergunta sobre o tempo, como também contará as células no Excel, reajustará as margens no Word e agendará sua reunião de terça-feira no Teams com um breve “conserto”.

A mecânica será tão natural que usar o mouse para arrastar arquivos soará tão estranho quanto configurar IRQs nos anos 90.

IA de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana: novo chefe ou colega incansável?

No escritório, essa mudança parece ainda mais radical. Weston prevê que, em cinco anos, você contratará “especialistas” que, na realidade, serão modelos de linguagem integrada. Revisão da política de segurança? Resumo da reunião? Seu bot fará isso enquanto você faz um brainstorming da proposta criativa.

É claro que a linha entre delegado eficiente e workaholic infinito está se esvaindo.

Segurança Pós-Quântica: Blindagem Antes da Ameaça Chegar

Se a IA for o motor, o combustível terá que ser a criptografia à prova de supercomputadores quânticos. A Microsoft já está testando algoritmos pós-quânticos em builds internos, com a promessa de que suas senhas permanecerão protegidas quando os qubits se tornarem populares.

Paralelamente, a empresa está fortalecendo a autenticação biométrica para um futuro sem teclado: sua voz e seu rosto serão a chave universal.

Adeus ao clique-clique para sempre?

Talvez não tão rápido. Weston admite que sempre haverá aqueles que preferem um bom atalho ou o conforto de um mouse ergonômico ao jogar Starfield. No entanto, para a maioria das tarefas cotidianas — verificar e-mails, abrir arquivos, transferir dinheiro — a IA pode se tornar a primeira escolha.

Pense nisso: você já dita notas no seu celular; por que não fazer isso no seu PC de mesa?

Windows 12: Primeiro Passo da Transformação

Sem data oficial ainda, rumores apontam o Windows 12 para 2026, com um Copiloto conversacional “sempre ativo”, ativado por “E aí, Copiloto”. Atualmente, esse recurso mal responde a perguntas básicas, mas marca o ponto de partida.

Se a história se repetir, o Windows 13 — ou seja lá como o chamem — pode ser o ponto sem volta: um sistema onde a interface clássica é uma opção secundária, quase oculta.

Talvez o mouse não desapareça amanhã, assim como o carro manual continua a circular apesar da transmissão automática. Mas cada iteração do Windows se aproxima de um cenário de mãos livres, onde voz, contexto e IA assumem o controle.

Pronto para dizer ao seu PC “encerre meu dia e apague as luzes” e deixá-lo fazer isso sem reclamar? De acordo com a Microsoft, o futuro aponta exatamente para lá.