Conseguimos mesmo distinguir uma imagem real de uma feita com IA? Aparentemente não

Estudo descobriu que as pessoas acertam apenas 62% ao diferenciar uma foto real de uma gerada por IA

¿Cómo usar la Inteligencia Artificial sin perder la inteligencia y sabiduría humana
Inteligência Artificial Foto: Pixabay
Por Jona Valenzuela

Há pouco tempo, ríamos das mãos de seis dedos e do texto em estilo hieroglífico que saíram do DALL·E. Dois anos — e várias atualizações milagrosas — depois, o riso se transforma em suor frio: a linha entre o real e o sintético é basicamente uma miragem. E o mais recente experimento da Microsoft, “Quem Quer Ser um Milionário?”, deixa bem claro: seus olhos estão perdendo o jogo.

Jogo de perguntas e respostas visuais da Microsoft: 12.500 jogadores versus 287.000 imagens

Para testar nossos critérios de fotografia, a Microsoft lançou o jogo Real or Not Quiz.

Em mais de 17.340 jogos, 12.500 pessoas de todo o mundo receberam 15 imagens aleatórias por rodada, selecionadas de um conjunto de 350 fotos reais livres de royalties e 700 peças de IA inéditas produzidas por DALL·E, Stable Diffusion, Amazon Titan e Midjourney.

O resultado final: apenas 62% de acerto. Em outras palavras, a humanidade está apenas um passo à frente do cara ou coroa. PC GamerWindows Central

Por que continuamos caindo nessa armadilha?

Os autores apontam dois fatores principais:

  • A IA está ficando mais inteligente. Os modelos agora conseguem desenhar dedos normais, entender a ortografia e simular aberrações ópticas como se estivessem usando óculos vintage.
  • Fotos reais “suspeitas”. Iluminação estranha, distorções de perspectiva ou um simples efeito “flou” são suficientes para que nosso cérebro pronuncie “falso” e falhe miseravelmente. PCWorld

Rostos amigáveis vs. paisagens falsas

Curiosamente, somos melhores em desmascarar rostos falsos (65% de precisão) do que paisagens urbanas ou naturais (59%).

A explicação é simples: temos neurônios especializados em reconhecer rostos desde que saímos da caverna, mas não tantos dedicados a diferenciar um pôr do sol real de um renderizado. Windows Central

Marcas d’água invisíveis e superdetectores: salvação ou placebo?

Há um ano, foi proposto exigir que todas as imagens de IA carregassem uma “marca d’água” oculta. A ideia está engavetada porque muitas empresas a ignoram e, além disso, simplesmente cortar a foto é suficiente para excluí-la.

A Microsoft, por sua vez, ostenta um detector automático com 95% de precisão — ainda em fase inicial — que colocaria os humanos no mesmo nível do Sr. Magoo. PC Gamer

Notícias falsas sob demanda: o que está chegando ao seu feed

  • Campanhas de desinformação turbinadas. Se não conseguimos identificar uma foto falsa, como podemos verificar um meme político em ano eleitoral?
  • Deepfakes mais baratos. Gerar imagens de celebridades em situações comprometedoras custa cliques, não horas de Photoshop.
  • Fadiga cognitiva. Estar constantemente em guarda reduz nossa confiança em todo o ecossistema visual — uma espécie de “dúvida permanente” que corrói o debate público.

A saída? Alfabetização Visual 2.0

Enquanto rótulos e detectores amadurecem, é hora de treinar o olho humano: estudando texturas repetitivas, brilhos impossíveis, sombras desencontradas. Não é infalível (você já viu 62%), mas pelo menos elevará um pouco o nível.

No fim das contas, a questão não é se conseguimos distinguir uma foto real de uma IA — a ciência diz que não por muito —, mas o que faremos sabendo que a ilusão é quase perfeita. Multiplicaremos filtros, confiaremos em algoritmos de xerife ou aceitaremos viver na era do “duvidar, mas verificar”?

Da próxima vez que você vir uma imagem viral, pare um segundo: seu cérebro pode passar de vítima a detetive... ou pelo menos levantar uma sobrancelha cética.

