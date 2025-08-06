Não é ficção científica! Conheça “Wukong”, supercomputador que copia cérebro de animal com 200 milhões de neurônios

A China criou uma máquina que parece saída de um laboratório de ficção científica: o Wukong, um supercomputador neuromórfico que não apenas processa dados, mas também emula o cérebro de um animal com uma capacidade impressionante. Prepare-se para descobrir como essa fera digital, equipada com 200 milhões de neurônios artificiais, pode redefinir o futuro da Inteligência Artificial, o desenvolvimento de robôs mais inteligentes e a computação como a conhecemos, com eficiência energética sem precedentes.

Um salto evolutivo: da computação à “neurocomputação”

Por décadas, supercomputadores foram sinônimo de velocidade, medida em petaflops, e de racks infinitos de processadores que consomem quantidades industriais de energia.

Wukong Project

Seu modelo operacional é linear e baseado na execução de instruções sequenciais com extrema rapidez. No entanto, essa abordagem não é eficiente para tarefas complexas que exigem aprendizado e adaptabilidade, como reconhecimento de padrões ou tomada de decisões em tempo real — áreas nas quais o cérebro biológico, apesar de sua velocidade de clock “lenta”, é infinitamente superior.

É aí que entra a computação neuromórfica, a área em que Wukong é protagonista. Como aponta a Infobae, essa nova geração de computadores foi projetada para imitar a estrutura e o funcionamento do cérebro, utilizando neurônios e sinapses artificiais que se ativam em paralelo. O nome “Wukong” é uma referência a Sun Wukong, o Rei Macaco da mitologia chinesa, famoso por sua astúcia e inteligência, uma escolha que reflete a ambição desta máquina: alcançar uma inteligência muito mais avançada, semelhante à biológica, operando com uma fração da potência de um supercomputador tradicional.

Wukong Project

Wukong em ação: O que pode ser alcançado com um cérebro digital de 200 milhões de neurônios?

A capacidade de 200 milhões de neurônios do Wukong é um marco monumental, permitindo simular o cérebro de um animal de médio porte. Esse nível de complexidade abre caminho para aplicações revolucionárias que até agora eram difíceis de alcançar com a IA convencional. Não se trata apenas de processar informações mais rapidamente, mas também de aprender e se adaptar de forma muito mais orgânica.

Possíveis usos dessa tecnologia incluem:

Inteligência Artificial mais eficiente: O Wukong pode treinar modelos de IA com muito mais velocidade e eficiência energética, possibilitando avanços em áreas como reconhecimento de fala, visão computacional e processamento de linguagem natural.

Robótica avançada: Com um “cérebro” que imita o de um animal, os robôs poderiam desenvolver habilidades de aprendizagem e coordenação mais complexas, permitindo-lhes interagir com ambientes desconhecidos de forma mais intuitiva e segura.

Medicina e neurociência: O supercomputador poderia ser usado para simular redes neurais humanas, ajudando cientistas a entender melhor doenças neurológicas e desenvolver tratamentos mais eficazes.

Wukong Project

O lançamento do Wukong não é apenas uma conquista técnica, mas uma mudança de paradigma na corrida pela Inteligência Artificial. É um compromisso com uma tecnologia que prioriza eficiência, adaptabilidade e uma forma de pensar mais próxima da natureza, prometendo um futuro em que as máquinas não apenas calculam, mas também aprendem em grande escala.

Wukong Project

