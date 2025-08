Dragon Ball Daima fez coisas muito melhores que Dragon Ball Z: aqui estão algumas delas

Desde o primeiro episódio, Dragon Ball Z DAIMA se propõe a abalar o universo de Goku com animação de primeira linha, reviravoltas inesperadas e romances com suas peculiaridades de sempre. Se você achou que Dragon Ball Z já tinha dito tudo, aqui estão 10 motivos pelos quais DAIMA arrasa.

1. Animação de tirar o fôlego

DAIMA não economiza em frames: cada luta parece tão fluida e detalhada que é constrangedor assistir novamente aos episódios 4K de DBZ. Movimentos aerodinâmicos, explosões com cores precisas e cenários que parecem ter saído de uma pintura tornam esta série um banquete visual.

2. Namekuseijins com mais brilho

Em DBZ, Piccolo e seus homólogos Namekuseijins eram vistos como uma curiosidade extraterrestre. Em DAIMA, descobrimos sua verdadeira história: heróis lendários do Reino Demoníaco e poderes nunca vistos em Namekusei. Finalmente, uma história que homenageia esta espécie!

3. Ultimate Super Sayajin

Você achou que SSJ3 era uma jogada de marketing? DAIMA aprimora essa forma e apresenta SSJ4 (sim, atualiza a antiga transformação) com a solenidade de um ritual divino. Cada ascensão a Super Sayajin é um espetáculo colorido que quase parece um presente de aniversário.

4. Dragon Balls com Quebra-cabeças

Chega de coletar esferas rolando pelo mapa: aqui, cada orbe no Reino Demoníaco é guardada por um Tamagami e um quebra-cabeça mental. Teste seu intelecto antes de invocar a grande esfera! Impensável em Z, onde tudo se resolvia com golpes.

5. Coreografia de combate de outro mundo

As lutas em DAIMA fogem do molde de “socos e rajadas de Ki”: cenas em barras dimensionais, duelos em miniatura e estratégias que utilizam até poeira cósmica. DBZ pode ser cansativo com seus raios infinitos; DAIMA brinca com pulsos, giros e até armadilhas psicológicas.

6. Ritmo tão rápido quanto um Kamehameha

Com apenas 20 episódios, DAIMA evita o preenchimento e o arrastamento da trama. Há um arco no Planeta Megath, mas a história avança sem reviravoltas repetitivas ou batalhas intermináveis. Para fãs de histórias curtas e épicas, esta é uma grande conquista.

7. Majins mais ousados

Buu e seus clones eram aterrorizantes; os Majins de DAIMA levam isso ao nível da comédia noir. Ao fundir magia e Saibamen, surgem Kuu e Duu, vilões imprevisíveis e surreais que derrotam até chefes demoníacos. Uma reviravolta criativa fora do molde Z.

8. Humor que quebra a quarta parede

O equilíbrio entre drama e piadas é magistral. DAIMA pega a piada da era Kid Goku e a mistura com memes atuais: vilões gordos dançando, poses cômicas de Goku e Vegeta como pirralhos e referências metarreferenciais que fariam o Sr. Satan corar.

9. Shin finalmente brilha

O Supremo Kaioh de DBZ foi deixado como uma participação especial esquecível. Em DAIMA, Shin é o protagonista: família Glindiana do Reino Demoníaco, com poderes surpreendentes e luta ao lado de Goku. O místico Kaioh recupera sua centelha e emerge do anonimato.

10. Respeito Brutal por Vegeta

O príncipe Saiyajin sempre foi o segundo violino de Goku. Aqui, seu jovem SSJ3 humilha seu rival e reconstrói seu orgulho. Mesmo que não vença o chefe final (isso seria pedir demais), Vegeta deixa claro que em DAIMA não existem “jobbers”: cada golpe que ele dá conta.

Com estilo próprio e referências a todas as fases da franquia, Dragon Ball DAIMA prova que há vida além da saga Z e que, quando quer, Dragon Ball pode se reinventar com força, humor e nostalgia na medida certa. Kaioken ao máximo!