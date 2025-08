Não quer mais ficar nas redes sociais? Veja como excluir todas as suas contas

Nunca houve um momento melhor para abandonar as redes sociais. Entre a rolagem infinita do apocalipse, os bots que inundam tudo e a máquina de dados que transforma seus likes em dinheiro, dizer “adeus” pode ser uma lufada de ar fresco.

Mas como fazer isso sem perder horas procurando botões ocultos? Aqui está um guia simples para excluir ou desativar suas contas nos aplicativos que você mais ama.

Meta: Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads em um único painel

O Meta agrupa seus perfis do Facebook, Instagram, Threads e até mesmo do Meta AI e do WhatsApp na Central de Contas do Meta.

Acesse a Central de Contas (ou, no seu aplicativo, em Ajustes). Acesse Dados Pessoais → Propriedade e Controle da Conta → Desativação ou Exclusão. Escolha a rede desejada — Facebook, Instagram ou Meta AI — e siga os passos:

Confirme com sua senha.

Observação: a exclusão completa leva de 30 a 90 dias e será cancelada se você fizer login novamente.

Primeiro, baixe suas fotos e mensagens em “Suas informações e permissões” → “Exportar seus dados”.

No WhatsApp, acesse Configurações → Conta → Excluir conta, insira seu número e confirme. Isso exclui conversas, grupos e backups.

No Threads, no seu perfil: Conta → Desativar ou excluir perfil e siga as instruções até confirmar com uma senha.

TikTok e X: rápido e direto

TikTok

Abra o aplicativo e acesse Perfil → Menu (três linhas) → Configurações e Privacidade → Conta → Desativar ou Excluir Conta. Você pode baixar seus dados antecipadamente (seus vídeos e mensagens) na mesma seção. A exclusão completa leva 30 dias; se você fizer login novamente, tudo será restaurado.

X (antigo Twitter)

No celular: Perfil → Mais → Configurações e Privacidade → Desative sua conta. Baixe seu histórico de tweets do Seu Arquivo do Twitter antes de confirmar. Você tem 30 dias para mudar de ideia; depois disso, sua pegada desaparecerá... quase completamente.

Outras despedidas rápidas

LinkedIn: Perfil → Configurações e Privacidade → Conta → Encerrar Conta.

Snapchat: Acesse o Portal de Contas → Portal de Contas → Excluir Conta. A exclusão é imediata e a exclusão definitiva ocorre após 30 dias.

Bluesky: Configurações → Conta → Excluir conta.

Truth Social: Configurações → Preferências → Excluir conta (período de carência de 30 dias, igual aos outros serviços).

Dizer adeus à desordem digital costuma ser o primeiro passo para colocar sua vida real de volta nos trilhos. Salve suas memórias, confira e curta um feed apenas com suas escolhas!