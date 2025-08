Clássico dos clássicos chega à telinha: série de Wolfenstein se aproxima

A febre por levar videogames para a telinha continua: a Amazon MGM Studios anunciou o desenvolvimento de uma série baseada em Wolfenstein, a franquia que deu origem ao gênero FPS em 1992. Com o roteirista de Maniac e Station Eleven como showrunner e o irmão de Christopher Nolan supervisionando, este projeto promete reinventar a eterna batalha de B.J. Blazkowicz contra o nazismo para a TV.

Adaptações: de TLOU a Fallout e além

Nos últimos anos, as plataformas de streaming transformaram histórias interativas em sucessos televisivos. A HBO dominou com The Last of Us (mais de 40 indicações ao Emmy), a Netflix triunfou com Arcane e Castlevania, e a Paramount+ lançou o spin-off animado Knuckles.

Após a série Fallout e o iminente Mass Effect, a Amazon adiciona God of War e agora Wolfenstein, consolidando seu compromisso com universos jogáveis que cativam jogadores e iniciantes.

Wolfenstein: De Castle a The New Order

A saga começou em 1981 com Castle Wolfenstein e atingiu seu auge em 1992 com Wolfenstein 3D, um pioneiro do gênero FPS. Após vacilar nas décadas de 1990 e 2000, a MachineGames restaurou a glória da franquia com The New Order (2014) e quatro sequências que combinam ação frenética e tramas alternativas de terror nazista.

Até mesmo seu jogo mais recente, Indiana Jones and the Great Circle, se inspira no DNA de um herói insurgente contra tiranias distópicas.

Um time criativo dos sonhos no poder

O responsável por moldar este ataque televisivo é Patrick Somerville, autor de Maniac e Station Eleven, que atuará como criador, roteirista e showrunner. Ao lado dele, Jonah Nolan — cocriador de Westworld e colaborador em Fallout — contribuirá com sua experiência em roteiros complexos e reviravoltas.

O estúdio dinamarquês MachineGames, criador dos episódios mais aclamados de Wolfenstein, também atua como produtor executivo.

O que podemos esperar da série?

Se conseguirem capturar a adrenalina dos tiroteios, o suspense das missões de infiltração e o tom subversivo dos nazistas alternativos, esta série poderá redefinir as adaptações de jogos de tiro.

Com um herói lendário como B.J. Blazkowicz, cenários repletos de cientistas malucos e tecnologia steampunk, e tramas que combinam épico e terror, a série promete muita ação... e, finalmente, destruir nazistas sem precisar apertar um gatilho virtual.

A Amazon definiu o início da produção para 2025, com a série prevista para estrear no final de 2026. Até lá, os fãs da franquia e os curiosos podem continuar tirando a poeira de seus antigos discos de Wolfenstein 3D, preparando-se para um novo ataque... desta vez, do conforto do seu sofá.