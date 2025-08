Sobre o que é o restaurante Tesla que Elon Musk está abrindo em Los Angeles?

Depois de foguetes, carros elétricos e robôs humanoides, Elon Musk desembarcou no mundo gastronômico com o Tesla Diner, um restaurante que mistura a mais pura mistura de “Grease” com “Os Jetsons”. Com cadeiras cromadas, luzes neon chamativas e até mesmo um garçom robô, o Optimus, servindo, este restaurante promete ser um ponto de encontro para os fãs da nostalgia dos anos 90... e da tecnologia de ponta.

Estética dos anos 80 e 90 com um toque da era espacial

Entrar no Tesla Diner é como ser teletransportado para um futuro sonhador dos anos 90. O letreiro de neon gigante anuncia sua chegada, enquanto o teto arredondado imita um disco voador. No interior, há assentos de vinil vermelho e cromado, uma jukebox digital e telas gigantes mostrando lançamentos da SpaceX e vistas de Hollywood Hills.

E se você está pensando em Wi-Fi, não se conecta simplesmente: o menu e as projeções são reproduzidos pelo sistema de som do seu Tesla se você estacionar em frente.

75 Supercarregadores para manter você no seu carro

O Tesla Diner não é apenas um restaurante: é um posto de recarga. Do lado de fora, você encontrará 75 pontos de recarga ultrarrápida, suficientes para abastecer uma frota de Cybertrucks imaginários.

Enquanto você observa seu carro se abastecer de energia, um robô garçom Optimus (sim, o famoso projeto humanoide da Tesla) anota seu pedido e o serve sem perder precisão ou velocidade.

Cardápio americano clássico... com embalagem da Tesla

Nada de especial aqui: hambúrgueres suculentos, cachorros-quentes, asas crocantes, milk-shakes extragrandes e batatas fritas reinam supremos. Tudo chega em uma embalagem que lembra a silhueta do Cybertruck, pronto para comer em qualquer lugar.

Peça seu combo pelo aplicativo da Tesla ou diretamente na tela sensível ao toque do carro: um piscar de olhos e seu jantar está a caminho.

Sete anos de sonhos e planos

Embora a inauguração tenha sido quase secreta, um vazamento no X foi suficiente para fazer centenas de curiosos formarem filas em Santa Monica. Musk revela que vem planejando esse projeto há sete anos e, se a fórmula der certo, planeja levar o Tesla Diner para outros centros, juntamente com seus Superchargers de “longa distância”.

Com sua mistura de cultura pop, design retrô-futurista e soluções de mobilidade integradas, o Tesla Diner não é apenas uma novidade culinária: é uma experiência completa da marca. Resta saber se o cardápio tem o mesmo sabor que o conceito impressiona.