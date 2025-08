Nove maneiras muito criativas de usar o ChatGPT e sair do comum

(Photo Illustration by Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Se você só usou o ChatGPT para traduzir textos ou encontrar fatos rapidamente, prepare-se: este modelo de IA pode fazer muito mais. Da simulação de cidades fictícias à recriação de conversas com seus heróis de quadrinhos, as possibilidades são tão amplas quanto sua imaginação.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Aqui estão nove ideias criativas que vão te tirar da rotina e te ajudar a descobrir um novo tipo de ChatGPT.

1. Crie e experimente na sua cidade imaginária

Peça ao ChatGPT para projetar uma cidade do zero: população, economia, infraestrutura e cultura. Depois, “aplique” políticas excêntricas — como proibir semáforos ou dinheiro físico — e observe como esse ecossistema virtual reage. É o seu laboratório social pessoal, sem riscos para todos.

2. Projete cenários improváveis

Você está curioso para saber o que aconteceria se metade da população mundial desaparecesse repentinamente, como um super-herói? Consulte o ChatGPT e receba uma análise das consequências políticas, sociais e ecológicas. Do sério ao bizarro, seu único limite é sua imaginação.

3. Reescreva a história ao seu gosto

Explore linhas do tempo alternativas: Que tal um mundo onde o Império Romano nunca caiu? Ou um onde a eletricidade nunca foi descoberta? A IA descreverá possíveis evoluções da tecnologia, política e cultura com base nessas reviravoltas históricas.

4. Converse com personagens míticos

Converse com Sherlock Holmes sobre seu caso mais recente ou pergunte à Mulher-Maravilha como ela equilibra a vida de super-heroína com a vida cotidiana. O ChatGPT adota a voz do seu escolhido e responde de forma coerente, criando um encontro único com seu ídolo fictício.

ANÚNCIO

5. Viva uma aventura interativa

Transforme o bate-papo em um jogo “escolha sua própria aventura”: descreva um cenário inicial, tome decisões e deixe a IA lhe contar o próximo capítulo. De masmorras fantásticas a expedições espaciais, cada jogo é inesperado.

6. Crie Personagens Inesquecíveis

Você está travado ao criar um protagonista para seu romance ou campanha de RPG? Descreva características básicas — idade, histórico, motivações — e deixe o ChatGPT gerar um perfil completo com personalidade, história e possíveis arcos narrativos.

7. Debata Qualquer Tópico

Quando surge um dilema — por exemplo, se investir na exploração espacial é um gasto justificado — o ChatGPT pode apresentar argumentos a favor e contra, com dados e raciocínio. Ideal para explorar ambos os lados antes de formar sua própria opinião.

8. Invenções e Protótipos Instantâneos

Você tem uma ideia para um gadget, mas não sabe se é viável? Descreva sua função e recursos, e a IA sugerirá melhorias, possíveis materiais e até estratégias de marketing. É o seu workshop de inovação online, pronto 24 horas por dia, 7 dias por semana.

9. Autoanálise... Fictícia

Peça ao ChatGPT para falar sobre si mesmo: sua natureza como modelo de linguagem, seus limites e até mesmo seus “objetivos”. Mesmo que você não perceba, a resposta pode ser surpreendentemente ponderada e fazer você questionar a inteligência artificial de uma perspectiva diferente.

LEIA TAMBÉM:

Novo recurso do ChatGPT quer que você pense um pouco antes de copiar as respostas

Playlists de líderes e celebridades dos EUA vazam no Spotify: conheça o gosto musical deles

Ubisoft processou o protagonista de Assassin’s Creed 4: Black Flag?

Com essas nove sugestões, seu chat deixará de ser um simples mecanismo de busca por respostas e se tornará um tesouro de surpresas criativas. Experimente e descubra até onde sua curiosidade pode te levar!