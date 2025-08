Playlists de líderes e celebridades dos EUA vazam no Spotify: conheça o gosto musical deles

Se você achava que seu histórico do Spotify era privado, pense novamente: o Panama Playlists afirma ter acesso às músicas ouvidas por membros do governo Trump, executivos do Vale do Silício e jornalistas renomados, e as disponibilizou para todos.

De onde surgiu o Panama Playlists?

Este site afirma rastrear contas do Spotify desde o verão de 2024, coletando playlists, transmissões e contagens de ouvintes.

Embora a autenticidade de 100% das contas não seja verificada por fontes independentes, vários jornalistas reconheceram correspondências com seus próprios históricos, e alguns confirmaram pelo menos parte de seus dados para veículos como o The Verge.

Os “prazeres culposos” dos políticos

JD Vance: De acordo com o vazamento, sua playlist inclui “One Time”, de Justin Bieber, e “I Want It That Way”, dos Backstreet Boys.

Pam Bondi, Procuradora-Geral: Gosta de “Hot in Herre”, de Nelly, e surpreendentemente cantarola “Cold as Ice”, de Foreigner.

Ron DeSantis, Governador da Flórida: Sussurrava “Party in the U.S.A.” de Miley Cyrus em seu tempo livre.

Karoline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca: não se esqueceu de “Girls Just Want to Have Fun”, de Cyndi Lauper.

O Vale do Silício também se despoja musicalmente

Sam Altman (OpenAI): ostenta buscas abundantes no Shazam por músicas como “Good Lookin’”, de Dixon Dallas, “Get Ur Freak On”, de Missy Elliott, e “Make You Feel My Love”, de Adele.

Palmer Luckey (Anduril): fiel às suas playlists de sucessos dos anos 2000, ele inclui clássicos como “Since U Been Gone”, de Kelly Clarkson, e “Sk8er Boi”, de Avril Lavigne.

Jacob Helberg, candidato ao Departamento de Estado: suas mais de 50 reproduções de “Apple”, de Charli XCX, lhe deram o título de rei do pop gay no governo Trump.

Por que esse vazamento importa?

Além da curiosidade mórbida, o Panama Playlists destaca como é fácil tornar público um canto íntimo de nossas vidas digitais. O Spotify define nossas playlists como públicas por padrão, e aplicativos como o Venmo já demonstraram a exposição de nossas transações.

A moratória da privacidade online não é um sonho: é responsabilidade de cada usuário revisar suas configurações e decidir o que compartilhar com o mundo.

Quando líderes mundiais e celebridades confessam afinidades musicais tão díspares — de paródias country a hinos pop — isso nos lembra que, por trás da solenidade do cargo ou do código, ainda existem pessoas com gostos e peculiaridades sinceros.

E você, qual playlist não gostaria que vazasse para o público? Confira sua conta do Spotify antes de descobri-la de surpresa.