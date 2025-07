Por que Mark Zuckerberg aposta tanto em óculos com inteligência artificial?

Enquanto muitos aguardam a mudança de nome do Facebook ou perseguem hologramas no metaverso, Zuckerberg está de olho em algo muito mais mundano (e portátil): óculos inteligentes que veem, ouvem e pensam por nós.

De acordo com sua última carta, este dispositivo será o próximo grande salto na forma como usamos a tecnologia no dia a dia.

Da Tela ao Rosto

Em um artigo de mais de 600 palavras publicado no Instagram, Zuckerberg evita mencionar o metaverso e se concentra em um futuro onde cada pessoa carrega sua própria “superinteligência”.

Esse poder, ele argumenta, não virá por meio de óculos de realidade virtual, mas sim por meio de óculos Ray-Ban e Oakley Meta AI, capazes de interpretar o que nos cerca e responder em tempo real.

O que é “superinteligência pessoal”?

Para Zuckerberg, não se trata apenas de assistentes de voz ou das consultas que digitamos em nossos celulares. Imagine um dispositivo que “vê” o que você vê, “ouve” o que você ouve e oferece sugestões contextuais sem que você precise levantar um dedo.

Ele argumenta que isso nos ajudará a atingir metas, criar projetos, aprender idiomas ou até mesmo lembrar o nome daquele colega cujo rosto você conhece, mas cujo nome você sempre esquece.

Primeiros passos desajeitados

Em teoria, esses óculos parecem ficção científica... e, na prática, apontam para desafios de usabilidade. Muitos usuários experimentaram gadgets portáteis de IA — como o Rabbit R1 — e reclamam da lentidão e do incômodo dos comandos de voz.

Zuckerberg acredita que a integração visual e auditiva melhorará drasticamente a experiência, mas ainda não há testes em massa para confirmar se essa abordagem é realmente mais rápida ou eficiente do que digitar.

Uma Década Decisiva

De acordo com Zuckerberg, o restante da década de 2020 será “o período decisivo” para que a superinteligência se torne uma ferramenta de empoderamento ou uma força que automatize empregos em massa.

Até lá, veremos se esses óculos podem realmente guiar viagens, gerenciar compromissos ou traduzir conversas em tempo real sem que pareça mágica, mas simplesmente parte da nossa rotina.

Entre Entusiasmo e Ceticismo

Elon Musk, Sam Altman e outros líderes da tecnologia também preveem o surgimento de uma inteligência artificial superior.

No entanto, enquanto os CEOs debatem se a criação do GPT-5 ou de sistemas similares será uma dádiva ou uma ameaça, Zuckerberg intervém com um acessório tão cotidiano quanto um par de óculos de sol.

Veremos se sua superinteligência cabe em um corpo pequeno ou se, no fim das contas, preferiremos digitar em nossos teclados comuns.