A jogada da Microsoft deu certo? Seus jogos estão no topo das vendas do PlayStation 5

Quando a Microsoft anunciou que seus grandes títulos, como Oblivion Remastered e Call of Duty: Black Ops 6, chegariam ao PS5, muitos fãs ficaram revoltados. Agora, esses mesmos críticos estão comprando em grande estilo, provando que, no final das contas, não é a plataforma que importa, mas a qualidade do jogo.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Vitória inesperada da Microsoft

Há alguns meses, a ideia de um jogo do Xbox chegar ao PS5 soava quase herética. No entanto, a Microsoft decidiu não manter seus sucessos em segredo: por que limitar um fenômeno a apenas um console se ele pode conquistar todos?

Assim nasceu sua estratégia de trazer seus exclusivos para o PS5 e, no processo, conquistar novos fãs sem esforço.

Seis campeões na tabela de vendas

O relatório “Dinâmica do Mercado de Jogos do 2º Trimestre de 2025” da Circana revela uma surpresa: seis dos dez jogos de maior bilheteria do PS5 pertencem à Microsoft:

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Bethesda)

Call of Duty: Black Ops 6 (Activision)

Minecraft (Mojang)

Forza Horizon 5 (Playground Games)

E mais dois que continuam a ditar tendências.

O fato de esses títulos estarem enchendo os bolsos da Sony prova que um clássico nunca sai de moda... e que o PS5 acolhe tudo o que brilha.

Sony e seu aliado inesperado

Embora a mudança inicialmente parecesse uma traição, a Sony viu seu catálogo se expandir com sucessos de outra empresa. O resultado: mais compradores em sua plataforma e uma reviravolta surpreendente que ninguém esperava. No mundo de hoje, “exclusivo” agora significa disponível para compra em todos os consoles.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

Tesla enfrenta processo após morte em Cybertruck: morreu carbonizado por não conseguir abrir porta

Se você acha que seu PC inicializa lentamente, nem imagina como era há 20 anos

Goku poderia ter se transformado em Super Saiyajin Deus em Dragon Ball GT?

Uma lição para a indústria

Moral da história: nos jogos modernos, o sucesso não se resume a trancar seus jogos atrás de uma única porta, mas a abrir o máximo de janelas possível. A Microsoft provou isso: mais plataformas significam mais jogadores, mais vendas e um bolo suculento para todos.