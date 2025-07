Os gamers estão gastando menos? Electronics Arts está aponta isso

Em meio a aumentos nas taxas de juros, mudanças nos incentivos fiscais e a inflação que continua a atingir os bolsos dos consumidores, os jogadores parecem ter ajustado suas prioridades: a Electronic Arts acaba de alertar que as reservas líquidas do segundo trimestre ficarão abaixo das expectativas, um sinal de que os gastos discricionários com videogames não estão imunes à turbulência macroeconômica.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Reservas em queda: quatro pontos de desvantagem

A EA informou a Wall Street que suas reservas trimestrais — o indicador que mede as vendas comprometidas antes do reconhecimento contábil — ficarão entre US$ 1,8 bilhão e US$ 1,9 bilhão, em comparação com o consenso de US$ 2,01 bilhões relatado pela LSEG.

O motivo? Uma “desvantagem” de quatro pontos percentuais resultante de ajustes no reconhecimento de devoluções da Ultimate Edition do FC 26, cujo impacto, segundo a empresa, será transferido para o próximo trimestre.

College Football e Madden: comparações difíceis

No início de julho, a EA lançou College Football 26, na esperança de emular o sucesso da edição anterior, que reviveu a série após mais de uma década de hiato.

No entanto, analistas alertam que o nível de exigência é muito alto: o forte desempenho de seu antecessor dificulta as comparações de crescimento para esta edição. Para compensar, a EA também conta com Madden NFL 26, cujo sucesso anual e público fiel prometem estabilizar o saldo de receita do setor esportivo.

Battlefield 6: a grande aposta em jogos de tiro

Além dos esportes, a EA tem uma carta ambiciosa na manga: o teaser trailer de Battlefield 6. Após o tropeço da última edição e quatro anos de silêncio, o estúdio espera reconquistar os fãs de jogos de tiro no segundo semestre de 2025.

ANÚNCIO

“Acreditamos que Battlefield competirá mais forte do que Call of Duty este ano”, afirma Wyatt Swanson, analista da DA Davidson & Co., confiante de que a nova campanha e o componente online impulsionarão milhões de cópias vendidas.

Contexto econômico e consumidores cautelosos

O alerta da EA se encaixa em um cenário global onde cortes de incentivos fiscais podem elevar a inflação e onde as famílias estão revisando cada euro de seus orçamentos de lazer.

O CEO da Tesla, Elon Musk, alertou esta semana que a demanda por carros elétricos já mostrava sinais de fadiga; no mundo dos games, os gamers parecem estar seguindo a mesma tendência de gastar com moderação.

O que podemos esperar daqui para frente?

Apesar do alerta, a EA fechou o primeiro trimestre com reservas de US$ 1,3 bilhão, apenas um ponto acima da previsão de US$ 1,29 bilhão.

Suas ações reagiram com uma alta de 1% após o anúncio do corte trimestral. Agora, tudo depende da recepção de Battlefield 6 e do desempenho de suas franquias esportivas: se conseguirem recuperar o apoio dos consumidores, poderão reverter a situação antes do final do ano.

LEIA TAMBÉM:

Observação: se você parar de fazer essas oito coisas, o Windows do seu PC poderá ficar mais rápido

Esse é o grande problema dos mangás atuais, de acordo com um lendário editor de Dragon Ball

Por que um aplicativo de treinamento está colocando em risco a segurança nacional da Suécia?

Em última análise, a mensagem da EA é clara: mesmo em um setor que movimenta bilhões, a prudência dos jogadores pode ser a chave para interpretar os próximos números financeiros.