Adam Sandler: quem é a esposa dele? Ela também é atriz e participou de quase todos os seus filmes

Adam Sandler é um dos atores e produtores de maior sucesso de Hollywood, conhecido por seus filmes de comédia, que fazem muitas pessoas rirem.

O ator tem uma linda esposa. Desde que começaram a namorar em 1999, estão juntos há aproximadamente 26 anos, até o ano de 2025. Ela também é atriz, mas poucos a conhecem.

Esta é Jacqueline Titone, que era grande fã do ator há anos e também se sentia atraída por ele. Ela era sua paixão, embora muitos de seus amigos não entendessem.

Muitos diziam que ele não era nada bonito, mas ela não se importava com o que os outros diziam; ela sempre ansiava pelos filmes dele para vê-lo quando tinha 20 anos.

Jackie era modelo e, por acaso, começou a atuar no filme ‘Gigolô“. Então, ela disse ao amigo, o ator Rob Schneider, que adoraria trabalhar com Adam Sandler, e ele lhe conseguiu um pequeno papel no filme ”O Paizão".

Quando Adam a viu, ficou encantado com sua beleza, e eles começaram um relacionamento em 1998. Recentemente, comemoraram 26 anos de amor juntos.

Adam Sandler se casou com Jackie em 2003 e eles formaram uma linda família, com suas filhas: Sadie, agora com 19 anos, e Sunny, com 16.

O casal é muito apaixonado, e Jackie se destacou por sua participação em filmes do marido, Adam Sandler, como “Just Go With It”, “Grown Ups” e “Honeymoon with the Family”.

Embora a famosa atriz tenha desempenhado papéis muito pequenos, ela se sente confortável dessa forma e, para ela, trabalhar com o marido é a melhor coisa. Aliás, os produtores tiveram que convidá-la para participar das produções de Adam, já que o ator se recusava a assinar se tivesse que ficar longe dela por muito tempo.

Jackie provou ser uma ótima atriz, a melhor esposa e mãe, e nunca demonstrou ciúmes de nenhuma das cenas de Adam em seus filmes. Pelo contrário, ela adora estar lá, observá-lo, e até pede que ele se esforce mais e seja mais romântico.

No filme “Honeymooners”, Adam beijou Drew Barrymore e, embora muitos pensassem que ele poderia estar chateado, Jackie surpreendeu a todos ao dizer ao marido que ele precisava colocar mais paixão na cena e refilmá-la.

Adam Sandler e Jackie, sem dúvida, têm um dos relacionamentos mais fortes e estáveis do mundo do entretenimento e encantam com sua linda história de amor.