Será um ponto de virada? Essa é a extensão do acordo de chips entre Samsung e Tesla

Tesla e Samsung Electronics assinaram um contrato que pode mudar o cenário dos chips de inteligência artificial. Elon Musk anunciou que a fábrica da Samsung em Taylor, Texas, produzirá o próximo chip AI6 da Tesla, avaliado em pelo menos US$ 16,5 bilhões.

Embora a fábrica só comece a operar entre 2026 e 2028, este acordo representa um impulso fundamental para a divisão de fundição da Samsung e garante à Tesla o fornecimento de seus chips de inferência de IA, essenciais para seu software de direção autônoma e seu robô humanoide Optimus.

Um alívio para fábrica da Samsung

A fábrica de Taylor sofreu atrasos e não teve grandes clientes, deixando a Samsung atrás de líderes como a TSMC, que controla 67% do mercado global de fundição. Com apenas 8% de participação, a divisão de logística da Samsung acumulou perdas de cerca de US$ 3,6 bilhões no primeiro semestre do ano.

O contrato com a Tesla — embora Musk alerte que o valor final pode aumentar significativamente — garante receita e credibilidade para atrair novos parceiros no futuro.

O que cada parceiro ganha?

A Tesla garante um fornecimento estável de seus chips de próxima geração (AI6), projetados para executar seus modelos de IA em veículos e robôs em tempo real.

A Samsung está fortalecendo seus negócios de fundição com um cliente de alto perfil e adquirindo experiência na fabricação de processadores avançados para inferência de IA, um ramo estratégico fora de sua liderança tradicional em memória.

Cronogramas e Expectativas de Produção

Embora a Tesla espere que o chip AI5 comece a ser montado no final de 2026 nas fábricas da TSMC (Taiwan e Arizona), não foram divulgados detalhes sobre a data de início da produção do chip AI6 no Texas.

Analistas da SK Securities estimam que a produção poderá começar entre 2027 e 2028, embora o histórico de Musk inclua atrasos rotineiros em seus cronogramas.

Um impulso para a corrida por chips de IA?

O acordo chega em um momento em que a demanda por chips de inferência está explodindo, impulsionada por veículos autônomos, data centers e robôs inteligentes. Para a Tesla, esses semicondutores são o “cérebro” que toma decisões em milissegundos sem depender da nuvem.

Para a Samsung, representa um passo em direção à diversificação e uma oportunidade de competir com a TSMC, a líder indiscutível.

Com essa aliança, a Tesla fortalece sua cadeia de suprimentos para seu ambicioso plano de robotáxis e automação, enquanto a Samsung reforça seu compromisso com chips lógicos em um mercado global cada vez mais competitivo.

Embora os benefícios cheguem em médio prazo, as consequências deste acordo podem marcar um ponto de virada na indústria de semicondutores e na implantação em massa da inteligência artificial na indústria automotiva.