Observação: se você parar de fazer essas oito coisas, o Windows do seu PC poderá ficar mais rápido

O Windows é um sistema simples de usar, mas mantê-lo atualizado e rápido envolve mais do que simplesmente não mexer no registro ou excluir arquivos do sistema. O desempenho diminui com o tempo se acumulamos softwares desnecessários, ignoramos atualizações ou negligenciamos hábitos básicos.

Aqui você encontrará oito erros comuns que, quando corrigidos, farão seu computador parecer tão rápido quanto no primeiro dia.

Instalando aplicativos sem limites

Experimentar todos os programas chamativos pode custar caro. Cada instalação altera o registro do Windows e deixa resíduos de arquivos quando você desinstala.

Com o tempo, esse acúmulo de entradas órfãs e arquivos espalhados transforma o sistema em uma pista de obstáculos, retardando a inicialização e a resposta geral.

Não manter espaço livre suficiente

Mesmo que seu SSD ou HDD seja grande, você não deve usá-lo ao máximo. O Windows requer vários gigabytes de espaço livre para se gerenciar como memória virtual e realizar operações internas. Quando o espaço fica abaixo de 20 GB, os atrasos começam: abrir pastas, alternar janelas ou executar tarefas básicas se torna uma tarefa árdua.

Ignorando as atualizações do Windows

Além das melhorias cosméticas, as atualizações do Windows incluem melhorias de desempenho, correções de bugs e patches de segurança. Ignorá-las é como continuar dirigindo um carro sem passar na inspeção técnica: mais cedo ou mais tarde, você notará um bug ou vulnerabilidade grave que poderia ter sido evitado.

Desative o Microsoft Defender e descarte o antivírus

O Microsoft Defender já faz parte do sistema e consome quase nenhum recurso. Substituí-lo por soluções de terceiros ou desativá-lo não aumentará sua velocidade; apenas deixará seu computador exposto a malware que, quando executado, pode reduzir o desempenho muito mais do que qualquer antivírus.

Sempre use uma conta de administrador

Trabalhar com privilégios permanentes é conveniente, mas perigoso. Qualquer software malicioso que consiga se infiltrar terá permissões de administrador e poderá alterar arquivos e configurações do sistema, e até mesmo instalar mais ameaças que sobrecarregarão seu PC.

Para tarefas diárias, use uma conta padrão e reserve a conta de administrador apenas para alterações específicas.

Não fazer backup

Armazenamento corrompido ou falha de disco podem tornar seu computador inutilizável. Confiar apenas no seu disco interno é um erro: um backup regular na nuvem ou em um disco externo não acelera o Windows diretamente, mas evita desastres e processos de recuperação que podem travar o sistema.

Não escolher o plano de energia correto

O Windows oferece perfis de energia: Balanceado, Alto Desempenho e Economia de Energia. Se você sempre mantiver o Alto Desempenho, sua CPU e ventoinhas funcionarão em plena capacidade, mesmo que você não esteja fazendo nada que exija muito, gerando calor, ruído e consumo extra de energia.

Para o uso diário, o plano Balanceado ajusta a energia instantaneamente e ajuda tudo a funcionar com mais eficiência.

Criptografando sua unidade de disco desnecessariamente

Embora criptografar sua unidade de disco seja essencial para laptops que você carrega consigo todos os dias, habilitar o BitLocker involuntariamente pode adicionar uma camada de criptografia que torna as leituras e gravações do disco mais lentas.

Antes de criptografar, certifique-se de que seu hardware e CPU suportem aceleração de criptografia; caso contrário, você notará lentidão ao copiar ou abrir arquivos grandes.

Ao corrigir esses oito hábitos, seu Windows ficará leve e ágil novamente. Às vezes, basta um pouco de organização e bom senso para redescobrir o desempenho que você tinha quando seu PC saiu da loja.