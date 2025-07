Usuário de iPhone? Veja o que você precisa experimentar ao atualizar para o iOS 26

Apple passará do iOS 18 para o iOS 26

A atualização do iOS 26 não traz apenas melhorias no Liquid Glass e no Apple Intelligence, mas também algumas pequenas joias que mudarão a maneira como você usa seu iPhone e AirPods. Aqui estão sete dos novos recursos mais úteis que você vai querer ativar assim que instalar a versão final em setembro.

Pausa automática nos AirPods ao adormecer

Você adormece ouvindo música, um podcast ou seu audiolivro favorito? Com o iOS 26, seus AirPods pausarão a reprodução assim que detectarem que você adormeceu. Dessa forma, você não desperdiçará bateria nem perderá conteúdo: ao abrir os olhos novamente, você continuará de onde parou.

Histórico de senhas em um só lugar

O aplicativo Senhas agora tem um registro completo de alterações: sempre que você altera uma senha, ele salva o valor antigo e a data de atualização. Esqueceu sua senha antiga? Agora, basta abrir Ajustes → Senhas para visualizá-la sem depender de notas externas.

Tempo de Carga Restante e Gerenciamento Preditivo

Com o iOS 26, ao conectar seu iPhone, você verá uma estimativa do tempo restante para atingir 100%. Além disso, um novo recurso de Uso Adaptável aprende seus padrões diários de carga para otimizar a saúde da bateria, garantindo um desempenho estável nos dias em que você mais usa o telefone.

Podcasts mais nítidos e velocidade sob medida para você

O aplicativo Podcasts nativo adiciona a opção “Melhorar Diálogos”, que aprimora a clareza das vozes em entrevistas ou audiolivros. Além disso, a velocidade de reprodução agora varia de 0,5x a 3x, para que você possa ajustar com precisão o quanto deseja acelerar ou desacelerar cada episódio.

Proteção extra para contatos bloqueados

Com a Verificação de Segurança, o iOS 26 avança com controles sobre contatos bloqueados. Se você compartilhou arquivos ou permissões com alguém que bloqueou posteriormente, basta um único toque para revogar esse acesso e proteger sua privacidade instantaneamente.

eSIM inteligente para viagens internacionais

Esqueça a necessidade de ligar e desligar manualmente sua conexão de dados ao cruzar fronteiras. O iOS 26 permite alternar automaticamente entre seu eSIM regular e seu eSIM em roaming ou temporário. Ao voltar para casa, seu iPhone desativa o eSIM de viagem e mantém seu número principal no FaceTime, Mensagens e em todos os seus aplicativos existentes.

Alarmes com Soneca Flexível

Se precisar de alguns minutos extras para clarear as ideias, agora você pode definir o intervalo de soneca do seu alarme entre 1 e 15 minutos. Um controle mais preciso ajuda você a vencer a batalha contra o seu despertador sem precisar tirar o sono do seu despertador.

Com essas sete melhorias no iOS 26, a Apple não está apenas aprimorando o design e a inteligência artificial, mas também reforçando seus aplicativos nativos com detalhes pensados para o seu dia a dia. Em setembro, experimente cada uma delas e descubra como um simples gesto pode transformar sua experiência no iPhone.