O que podemos esperar do GPT-5, o mais novo recurso do ChatGPT?

Em agosto, será lançado o GPT-5, a mais recente geração do ChatGPT, que promete quebrar barreiras: mais de um milhão de tokens de contexto, a capacidade de gerar não apenas texto, mas também imagens, vídeos e áudio, e a capacidade de agir de forma independente conectando-se a aplicativos externos.

Prepare-se para uma IA mais poderosa, versátil e autônoma do que nunca.

Memória infinita: conversas e dados em grande escala

O GPT-4 surpreendeu a todos com 128.000 tokens de contexto. O GPT-5 eleva esse limite para mais de um milhão, permitindo:

Analisar bancos de dados inteiros de uma só vez.

Manter um tópico de conversa por semanas sem perder o contexto.

Salvar e processar informações acumuladas ao longo de anos, perfeito para projetos de pesquisa ou históricos extensos de clientes.

Essa expansão de memória possibilita cenários como revisar todos os e-mails da sua empresa, resumir reuniões que duram vários meses ou manter registros de presença pessoal de longo prazo sem precisar “lembrar” detalhes manualmente.

Raciocínio Unificado: Tudo em um Modelo

Até agora, certas tarefas complexas — computações avançadas, programação ou geração multimodal — exigiam a invocação de diferentes “supermodelos” especializados (como os da família o3). O GPT-5 reúne todos esses recursos em um único modelo:

Resolve equações de engenharia e otimização.

Escreve e depura código em várias linguagens.

Gera fotos, vídeos e faixas de áudio consistentes com o texto.

O resultado: um único ponto de acesso para qualquer tarefa, sem precisar invocar APIs separadas ou alternar mecanismos dependendo da tarefa.

Agentes Autônomos: Da Sugestão à Execução

O GPT-5 não se limita a aconselhar como fazer algo; ele pode executar ações diretamente em seu nome, usando integrações com softwares de terceiros:

Escreve e envia e-mails.

Lê respostas e agenda reuniões em seu calendário.

Atualiza automaticamente seu CRM ou bancos de dados.

Conclue fluxos de trabalho inteiros sem intervenção constante.

Esta etapa transforma o ChatGPT em um assistente digital autônomo, reduzindo drasticamente a carga de tarefas repetitivas.

Quando e como você poderá usá-lo?

O lançamento será em agosto de 2025.

Inicialmente, os assinantes Pro (US$ 200/mês) terão acesso exclusivo por algumas semanas.

Depois, os usuários Plus e, finalmente, os usuários gratuitos poderão experimentá-lo, embora com limites de uso mais rígidos.

O GPT-5 Mini e o Nano também estarão disponíveis via API, oferecendo variantes leves para integração em aplicativos móveis ou IoT.

Sam Altman já está impressionado com o GPT-5

Um clipe viral no X mostra Sam Altman confessando que a IA interpretou e respondeu com tanta precisão a um e-mail confuso que ele próprio se sentiu “inútil”. Esta anedota antecipa o salto qualitativo do GPT-5: um modelo que entende nuances, corrige ambiguidades e age com uma facilidade quase humana.

Com melhorias em memória, raciocínio, geração multimodal e autonomia para executar tarefas, o GPT-5 estabelece um novo padrão em inteligência artificial. Ele está prestes a mudar a forma como interagimos com a tecnologia: prepare-se para uma IA que não apenas responde, mas pensa e age por você.