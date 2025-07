Da comida à roupa: a nova tendência do TikTok e a busca por ofertas

Essa febre por ofertas de roupas no TikTok tem múltiplas facetas. Por um lado, ela responde a uma realidade econômica em que o poder de compra diminuiu para muitos, tornando a economia uma prioridade. Por outro, também se alinha a uma crescente conscientização sobre o consumo excessivo e a fast fashion. Ao procurar roupas em brechós ou lojas de liquidação, os usuários estão, talvez sem saber, participando de um ciclo de moda mais sustentável, prolongando a vida útil de suas roupas.

Esqueça tutoriais de culinária, desafios virais ou coreografias sincronizadas. A última tendência que está varrendo o TikTok e transformando o comportamento do consumidor de milhões de usuários não tem nada a ver com o fogão, mas sim com o armário. Milhares de TikTokers estão transformando seus feeds em uma enorme “caça” por ofertas de roupas, trazendo a emoção da economia e a descoberta de “grandes oportunidades” para o coração da rede social.

A era do “influenciador de ofertas”: quando a economia viraliza

A mudança é notável. Se há alguns anos o TikTok era dominado por vídeos de receitas rápidas, mukbangs ou recomendações de restaurantes, hoje uma parcela crescente de seu conteúdo é dedicada a encontrar roupas a preços ridiculamente baixos. Usuários de todas as idades, mas especialmente jovens, estão compartilhando suas “descobertas” em brechós, liquidações de lojas de departamento, vendas relâmpago online e até mesmo seções de descontos inesperados.

Essa tendência deu origem a uma nova categoria de influenciadores: os caçadores de pechinchas. Seu conteúdo é baseado na emoção da busca, na satisfação de economizar e no orgulho de usar uma peça de qualidade por uma fração do preço original. Não se trata apenas de comprar barato, mas também da possibilidade de encontrar um tesouro escondido.

Além da economia: impacto no consumo e na Fast Fashion

Marcas e varejistas estão atentos. A visibilidade que esses caçadores de pechinchas dão às suas seções de desconto ou políticas de liquidação pode gerar tráfego significativo, tanto em lojas físicas quanto online. O TikTok conseguiu transformar a busca por pechinchas, antes uma atividade mais privada, em um esporte social e um ato de empoderamento. Não é mais vergonhoso dizer que você comprou algo barato; agora é motivo de orgulho e um vídeo viral.