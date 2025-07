Com este aplicativo do Windows 11 você pode extrair texto de qualquer imagem

A Microsoft atualizou o aplicativo Fotos do Windows 11 com um recurso de OCR (reconhecimento óptico de caracteres) que permite tirar qualquer foto ou captura de tela com texto e transformá-la em texto real, selecionável e copiável e colável.

Esqueça a escrita à mão: com dois cliques, você terá suas palavras prontas para copiar, pesquisar ou traduzir.

Como habilitar o OCR no Fotos

Abra a imagem que contém texto usando o aplicativo Fotos (o aplicativo padrão no Windows 11). Na parte inferior, ao lado do ícone “Pesquisa Visual com o Bing”, clique no botão Digitalizar Texto (um quadrado com três linhas dentro). A imagem será processada instantaneamente; você verá o texto destacado contra o fundo da foto.

Interaja com o texto como se estivesse no Word

Após a digitalização, você pode:

Selecionar fragmentos com o cursor.

Copiar o texto clicando com o botão direito do mouse → Copiar.

Selecionar tudo para capturar cada palavra da imagem.

Pesquisar no Bing a parte destacada para obter definições ou contexto.

Tudo isso sem precisar trocar de aplicativo ou usar programas de OCR de terceiros.

Vantagens práticas do OCR integrado

Economize tempo ao transcrever

Se estiver trabalhando com capturas de tela de documentos, e-mails ou sites, pare de digitar. Com apenas alguns cliques, você terá o texto pronto para suas anotações ou para enviar por e-mail.

Facilite traduções instantâneas

Precisa traduzir um pôster, slide ou meme para outro idioma? Digitalize o texto e cole-o diretamente no seu tradutor favorito, sem etapas intermediárias.

Melhore sua acessibilidade

Usuários com deficiência visual ou de mobilidade apreciarão a possibilidade de converter imagens com texto em palavras que leitores de tela possam ler ou que possam ajustar ao tamanho desejado.

Requisitos e detalhes técnicos

Funciona no Windows 11 com a versão mais recente do aplicativo Fotos (atualização da Microsoft Store).

Não requer conexão com a internet: o OCR é processado localmente, preservando sua privacidade.

Processa texto claro com fontes legíveis; textos manuscritos ou com muitos detalhes decorativos podem produzir resultados mistos.

Dicas para Melhores Resultados

Iluminação: Fotos bem iluminadas facilitam o OCR. Foco: Evite imagens desfocadas. Contraste: Texto escuro em fundos claros (ou vice-versa) fica mais preciso.

Com essa adição, o Windows 11 se torna um ambiente ainda mais produtivo: uma ferramenta nativa capaz de ler suas imagens e agilizar as tarefas do dia a dia. Você não precisa mais de aplicativos externos: da próxima vez que se deparar com uma captura de tela cheia de texto, lembre-se de abrir o Fotos e tocar em Ler Texto.