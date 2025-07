Agora ele realmente vai pegar: deram um rosto ao Copilot

Depois do Clippy e do Microsoft Bob, o Copilot vai um passo além: a Microsoft está disponibilizando para alguns usuários um protótipo que exibe uma “lágrima” animada na tela, capaz de gesticular e reagir em tempo real às suas perguntas e comandos de voz.

A ideia é tornar as interações mais naturais e expressivas, combinando voz, texto e comunicação não verbal em um único assistente.

Uma olhada no “rosto” do Copilot

De acordo com o The Verge, quem tiver a sorte de já ter acesso pode ativar o avatar na janela do Copilot: basta iniciar a conversa por voz (ícone do microfone), acessar as Configurações (engrenagem) e habilitar a nova aparência.

O resultado é uma figura abstrata e antropomórfica em forma de lágrima que sorri, acena, se concentra ou pisca, dependendo do que o usuário diz ou pergunta.

O Retorno dos Assistentes com “Rosto”

A Microsoft tem tentado repetidamente humanizar seus assistentes: do Clippy no Office aos personagens do Microsoft Bob, passando pelo controverso Tay, seu bot do Twitter.

A grande diferença agora é que a IA do Copilot utiliza avanços no processamento de linguagem e na síntese de fala para gerar respostas mais coerentes e confiantes, evitando os erros que arruinaram o Tay.

Qual o sentido de um avatar animado?

Expressão Não Verbal: Ajuda a transmitir emoção, atenção e pausas, como em uma conversa cara a cara. Reforço Contextual: Um gesto de “pensamento” pode indicar que o Copilot está processando informações complexas. Maior Proximidade: Ver um “rosto” cria uma conexão e reforça a sensação de estar falando com uma entidade viva, não com um retângulo de texto.

Apenas para usuários “domésticos”?

Por enquanto, a versão avatar está disponível apenas para usuários consumidores do Copilot, não para empresas. A Microsoft indica que este protótipo ainda está em testes, portanto, não há datas oficiais para um lançamento em massa.

Lições do Passado

Os “donos de animais de estimação” da Microsoft nem sempre tiveram sucesso: Clippy despertou afeto e repulsa; Bob era um experimento esquecido; e Tay foi corrompido por trolls. Com o Copilot, o jogo é diferente: a IA do Microsoft 365 fornece conteúdo verificado, e o avatar é apenas uma camada visual que não altera as respostas.