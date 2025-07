GTA 6 pode quebrar recorde de lucros em seus primeiros dois meses

Enquanto rivais recalculam seus cronogramas de lançamentos para evitar o fenômeno, a Konvoy, fundo de investimento especializado em entretenimento, divulga um número que abalou a indústria: US$ 7,6 bilhões nos primeiros 60 dias de vendas de GTA 6.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Uma estimativa que combina as vendas do jogo direto da caixa, as assinaturas do GTA+ e um ritmo de vendas que nem os mais otimistas sonhavam para GTA V.

Um terremoto para a concorrência

A Rockstar nunca foi de meias medidas: cada vez que pisa no acelerador, obriga os outros estúdios a desacelerar um pouco e olhar para o horizonte com respeito.

Com GTA 6, a estratégia visa um cataclismo de receita tão grande que os concorrentes, pequenos e grandes, preferem reservar algumas semanas — ou meses — para não serem soterrados pela avalanche. Cálculos vertiginosos: como chegar a US$ 7,6 bilhões?

A previsão de Konvoy pressupõe um cenário em que GTA 6 venda cerca de 85 milhões de cópias nos primeiros dois meses, ao preço típico de um grande lançamento AAA: US$ 80. Somando-se a isso, há a receita recorrente do GTA+, a assinatura premium que oferece conteúdo exclusivo e benefícios no jogo.

Se a Rockstar aumentasse o preço inicial para US$ 100 ou mesmo US$ 120, esses bilhões poderiam ser insignificantes em comparação à realidade.

ANÚNCIO

Para colocar isso em perspectiva, o próprio GTA V levou quatro anos para vender 85 milhões de unidades; Call of Duty: Modern Warfare II arrecadou US$ 1 bilhão em dez dias; e Vingadores: Ultimato atingiu US$ 1,223 bilhão em seu fim de semana de estreia.

Tudo isso sugere que GTA 6, em apenas 60 dias, está prestes a quebrar todos os marcos conhecidos.

Recuperando o investimento em tempo recorde

Josh Chapman, sócio da Konvoy, não sonha apenas com uma receita de dez dígitos: ele afirma que a Rockstar recuperará seu investimento de US$ 2 bilhões em menos de um mês.

Um retorno massivo que demonstra até que ponto a saga do submundo de uma cidade fictícia se tornou uma das franquias de entretenimento mais sólidas da história. Nos bastidores do fenômeno

Por trás desses números, há muito mais do que gráficos e capturas de tela espetaculares: o crescimento imparável de GTA Online desde 2013 lançou as bases para uma comunidade leal que transforma cada lançamento em um evento global.

A máquina de marketing, a paixão dos modders e a atenção aos detalhes — veículos, física, trilha sonora — alimentam um ecossistema que se autoalimenta e multiplica sua receita com eventos no jogo, compras de cosméticos e atualizações constantes.

LEIA TAMBÉM:

Este é o ranking oficial dos animes mais assistidos na Netflix em 2025

Akira Toriyama sempre detestou um pequeno detalhe da versão anime de Dragon Ball

Não é demais? Um crítico de videogame retrô no YouTube corre o risco de ser preso

Se os números da Konvoy estiverem corretos, GTA 6 será lembrado não apenas como um fenômeno cultural, mas também como o maior estouro financeiro já visto no entretenimento digital. A contagem regressiva para maio de 2026 já começou.