Galaxy S26 pode elevar o padrão do carregamento rápido, dizem rumores

Finalmente, a Samsung parece pronta para pisar no acelerador do carregamento rápido: vazamentos apontam para 60 W no Galaxy S26 Ultra, o que reduziria seu tempo de carregamento de quase uma hora para cerca de 40 a 50 minutos. Com isso, a marca sul-coreana busca equilibrar velocidade, durabilidade e temperatura, sem sacrificar sua robustez habitual.

Subindo sem entrar na onda dos 200 W

A OnePlus ostenta 100 W, a Motorola 125 W e algumas empresas chinesas já brincam com 200 W. A Samsung, fiel ao seu estilo cauteloso, optaria por um passo intermediário: 60 W em vez de 45 W. Não é um recorde, mas evita superaquecimento extremo e o risco de degradação da bateria a longo prazo.

E com esse aumento, o S26 Ultra poderia recarregar seus 5.000 mAh em menos de uma hora, mantendo a saúde das células.

Eficiência Real: Potência Sustentada e Controle de Temperatura

Não basta simplesmente aumentar o número: a Samsung supostamente refinou seu circuito de carregamento para manter picos altos por mais tempo, em vez de um pico inicial e uma queda rápida. Ele também incorporará proteções avançadas e um invólucro de aço inoxidável no módulo da bateria, melhorando a dissipação de calor.

O resultado é um processo de carregamento mais consistente e seguro, ideal para o uso diário sem medo de “fritar” a bateria.

Além dos números: telas e câmeras topo de linha

O carregamento rápido não é a única melhoria: o S26 Ultra manterá sua tela de 6,89 polegadas com bordas ultrafinas e contará com um sensor principal de 200 MP em seu sistema de câmera quádrupla. Filtros, Modo Noturno aprimorado e zoom de longo alcance complementam uma ficha técnica equivalente à da linha topo de linha.

Linha atualizada: adeus, Plus; olá, S26 Edge

Há rumores de que a Samsung irá descontinuar a versão Plus para oferecer suporte ao S26 Edge, após a recepção positiva do S25 Edge. Assim, a família seria reduzida a S26, S26 Edge e S26 Ultra, simplificando a oferta e concentrando a inovação nos modelos mais populares.

Data de lançamento e o que esperar

Diversos registros em bancos de dados apontam janeiro de 2026 como o mês de seu lançamento. Enquanto isso, podemos sonhar com velocidades de 60 W, que, embora não sejam as mais extremas do mercado, representam um verdadeiro salto para aqueles que estavam esperando a Samsung “se recompor”. Finalmente, carregamento rápido, confiável e sem complicações.