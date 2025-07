Elon Musk quer expandir seu serviço de robotáxis

A Tesla não se contém em licenças ou críticas: após pilotar seu primeiro robotáxis em Austin, a empresa de Elon Musk planeja levar sua frota autônoma a mais mercados este ano. Com o sistema de “Condução Totalmente Autônoma” supervisionado sendo testado na Europa e na China, e novas inovações a caminho, Musk promete que metade dos americanos terá acesso ao serviço antes do final do ano.

De Austin para todo o país

Na última teleconferência de resultados, Musk anunciou que as próximas paradas dos robotáxis não serão pequenos pilotos locais, mas cidades inteiras na Flórida, Nevada, Arizona e Califórnia.

Embora a Tesla ainda não tenha todas as licenças na Califórnia, a empresa está confiante de que pode escalar rapidamente graças à sua rede Supercharger e às atualizações OTA que aprimoram a condução autônoma.

Condução Totalmente Autônoma... Sob Supervisão

A estrela do projeto é o sistema de Condução Totalmente Autônoma (FSD) supervisionado, já testado nos EUA, Europa e China.

Ao contrário de concorrentes como a Waymo, que operam sem supervisores, a Tesla exige um motorista de segurança em todas as viagens, com um monitor no banco do passageiro e um interruptor de parada de emergência para garantir a máxima segurança.

Musk insiste que essa “paranoia” com relação à segurança é necessária para lançar o serviço com segurança.

Violações e aprendizado acelerado

As primeiras semanas em Austin não foram perfeitas: a Tesla relatou frenagens fantasmas, algumas travessias impróprias e manobras incomuns. No entanto, Musk vê cada incidente como um dado vital para treinar a IA, aprimorando a tomada de decisões e reduzindo pequenos erros.

Segundo ele, a coleta rápida de informações supera em muito qualquer atraso regulatório.

A Optimus também se posiciona

Enquanto os robotáxis estão tomando conta das cidades, a Tesla não se esqueceu de seu projeto Optimus, o robô humanoide. Musk confirmou que uma versão aprimorada está em desenvolvimento, sugerindo que veremos progresso em breve.

A promessa: o Optimus complementará veículos autônomos, trabalhando em fábricas, entregas e tarefas domésticas, consolidando o domínio da IA da Tesla além das estradas.

Promessa de cobertura nacional

Com uma de suas previsões ambiciosas de sempre, Musk afirmou que 50% da população dos EUA poderá reservar um robotáxi da Tesla antes do final do ano. Para isso, a Tesla combinará sua rede de carregamento rápido, expansão da frota e acordos locais com governos municipais.

Apesar da falta de licenças em alguns estados, a estratégia é clara: não esperar, mas iterar e ajustar em tempo real.

Entre regulamentações, melhorias constantes e um plano industrial que abrange tudo, de rodovias a residências, a Tesla avança implacavelmente. Musk deu o salto de piloto visionário para comandante de frotas autônomas e legiões de robôs, convencido de que o futuro do transporte (e do trabalho) será tão elétrico quanto inteligente.