É assim que você pode transferir dados para um Steam Deck sem fio

Embora o USB-C seja rápido e confiável, você nem sempre tem o cabo à mão... ou o que você usa para carregar não permite dados. Felizmente, o Warpinator (no seu Steam Deck) e sua versão para Windows, o Winpinator, fazem o trabalho sujo para você: eles detectam seu console na rede local, pedem sua permissão e transferem arquivos instantaneamente, como se você estivesse usando Bluetooth, mas em velocidade máxima.

O que são Warpinator e Winpinator?

Warpinator é uma ferramenta criada originalmente para Linux que facilita o compartilhamento de pastas e arquivos na mesma rede Wi-Fi. O Winpinator é sua versão para Windows, não oficial, mas igualmente eficaz. Ambos os aplicativos realizam:

Detectar dispositivos compatíveis na sua rede local.

Criar uma pasta de “recebimento” automática.

Gerenciar permissões de envio e recebimento sem configurar manualmente caminhos ou permissões do Linux.

Como instalar e configurar no seu Steam Deck

Alternar para o Modo Desktop no seu Steam Deck. Abra o Discover (a central de aplicativos) e procure por Warpinator. Clique em Instalar e aguarde a conclusão.

Pronto! Agora seu console está pronto para receber e enviar arquivos.

Como instalar o Winpinator no Windows

Acesse o site oficial do Winpinator e baixe a versão apropriada (32 bits ou 64 bits) para o seu PC. Execute o instalador e siga os passos habituais. Inicie o Winpinator; nenhuma configuração adicional é necessária.

Seu Windows e Steam Deck agora estão “vistos” na mesma rede.

Envie arquivos do seu PC para o Steam Deck

Abra o Winpinator no Windows; aguarde até que o Steam Deck apareça na lista de dispositivos. Clique duas vezes no ícone do Steam Deck. Selecione os arquivos (capturas de tela, jogos ou ROMs) e confirme. No seu Steam Deck, aceite a notificação de transferência.

Os arquivos chegarão à pasta Warpinator no seu Steam Deck.

Envie arquivos do Steam Deck para o seu PC

Abra o Warpinator no seu Steam Deck; você verá seu PC listado. Clique duas vezes no ícone do seu PC. Selecione os arquivos e pressione Enviar.

No Windows, aceite a notificação de transferência.

Os dados serão salvos por padrão em Downloads.

Com o Warpinator e o Winpinator, você pode evitar cabos e complicações do Linux e compartilhar arquivos com apenas alguns cliques. Ideal para transferir jogos salvos para o seu PC ou encher seu Steam Deck com novas ROMs sem complicações de rede. Experimente este método e esqueça o USB-C quando quiser mover dados!