10 acessórios USB-C que você provavelmente não conhece, mas precisa

As gavetas de tecnologia costumam estar cheias de cabos ultrapassados, mas o USB-C unificou o cenário. Além de carregar celulares e laptops, este conector alimenta gadgets inesperados. Aqui estão dez acessórios que você provavelmente não conhecia, mas que vão de um miniventilador a um leitor de cartão, eles vão acabar na sua mochila... e na sua lista de “itens indispensáveis”.

Minichave de Fenda Elétrica Wowstick 1F+

Com o formato de uma caneta e três LEDs para iluminar pequenos parafusos, a Wowstick 1F+ gira a 200 RPM para parafusar e desparafusar em um instante. Ela vem com 56 bits de liga leve, uma base de metal elegante e carrega em horas via USB-C. Ideal para abrir laptops, consoles ou desmontar seu drone com precisão cirúrgica.

Anker Nano: carregador portátil de bolso

Este carregador portátil de 5.000 mAh com conector USB-C dobrável cabe em qualquer bolso e carrega um smartphone de zero a 100 vezes de uma só vez.

Uma porta adicional permite carregar dois dispositivos simultaneamente, e seu tamanho compacto (apenas US$ 30 ou até US$ 16 em promoção) o torna o “carregador portátil” que você sempre carrega na bolsa, sem o peso.

Câmera Endoscópica Ennovor

Deixou cair algo no vão da sua mesa? Com esta câmera de inspeção IP67, você pode explorar canos, motores de carro ou o fundo do seu aquário. O cabo semirrígido de 5 m, o aplicativo móvel e os acessórios (gancho, ímã e espelho) permitem que você veja coisas invisíveis ao olho humano por apenas US$ 23.

Lanterna Recarregável Blukar

Uma lanterna USB-C de 1.800 mAh que oferece até 16 horas de luz, quatro modos diferentes e um SOS de emergência para te ajudar em momentos de aperto. Seu tamanho compacto (US$ 10) a torna a companheira perfeita para caminhadas, quedas de energia ou para qualquer eventualidade no carro.

Heat It: cura para picadas

Carregue este adesivo térmico via USB-C e use o aplicativo para aplicá-lo na picada do mosquito: o calor neutraliza as proteínas que causam coceira e inflamação. Alívio instantâneo e portátil que deveria estar em qualquer bolsa de verão por apenas US$ 20.

Bomba de Ar Cycplus

Esta mini bomba sem fio enche pneus de bicicleta, moto ou carro em dois minutos e também funciona como lanterna e carregador portátil. Ela carrega via USB-C e cabe na palma da sua mão: uma salvação para ciclistas e motociclistas, disponível por US$ 57.

Miniventilador USB-C

Quando a temperatura não para de cair, conecte este pequeno ventilador ao seu carregador portátil ou laptop. Por US$ 20, você terá um fluxo de ar constante para os dias escaldantes no metrô lotado ou para acampamentos improvisados.

Luminária de Leitura Gritin

Um prendedor de livros com três temperaturas de cor e cinco níveis de brilho, bateria de 1.200 mAh (80 horas de luz) e carregamento USB-C fácil. Por US$ 15, ler à noite sem incomodar ninguém será um prazer.

Pen Drive USB-C da Samsung

Com velocidades de 400 MB/s, este pen drive Tipo C grava vídeos em 4K diretamente no seu celular ou grava arquivos grandes em segundos. Disponível em versões de 64 GB a 512 GB, o preço inicial é de US$ 14 e é o canivete suíço para seu smartphone e PC.

Leitor de microSD Ugreen

Por menos de US$ 10, um pequeno adaptador que lê microSD (e, em outro modelo, SD) nas portas USB-C e A. Perfeito para tirar fotos com sua câmera, vídeos de câmera veicular ou fazer backup de dados em qualquer laptop moderno.

Com essas dez invenções ao seu alcance, seu ecossistema USB-C atingirá todo o seu potencial. Esqueça adaptadores estranhos e cabos ultrapassados: carregue, compartilhe dados e resolva problemas com apenas um tipo de conector. Sua vida tecnológica nunca foi tão simples!