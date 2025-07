Será esta a solução? Tesla está construindo primeiro carro acessível para lidar com queda nas vendas

Enfrentando a pior queda nas vendas em dez anos e com o fim dos incentivos fiscais nos EUA, a Tesla está acelerando para lançar... “um Model Y mais barato”. Elon Musk confessa que haverá “trimestres difíceis” até que a onda de receita com softwares e robotaxis comece a rolar no final de 2025.

O “Model Y barato”: uma reviravolta ou um truque de mágica?

A Tesla produziu as primeiras unidades de sua versão acessível no final de junho, mas poucos detalhes e nenhum preço oficial foram divulgados. Musk brincou: “É apenas um Model Y”, sugerindo que a diferença pode estar mais na etiqueta do que na ficha técnica.

De acordo com o CFO Vaibhav Taneja, a produção aumentará no próximo trimestre... embora em um ritmo mais lento do que o esperado.

Queda nas vendas e governos contra isso

As entregas globais da Tesla caíram 13,5% no segundo trimestre, afetadas pela queda nas vendas de créditos regulatórios — um negócio que deixou de ser tão lucrativo — e pela iminente eliminação do crédito tributário de US$ 7.500 nos EUA. Musk alerta que o terceiro e o quarto trimestres podem ser “difíceis”, mas está confiante de que a verdadeira recuperação virá quando a autonomia total começar a gerar receitas enormes.

Além do hardware: o ás da autonomia na manga

A grande aposta da Tesla não está no preço, mas no software. Com a iminente implantação do seu serviço de robotáxis (já testado em Austin) e o constante aprimoramento da sua condução autónoma, Musk prevê que, até ao final de 2025, os números da Tesla “serão nada menos que espetaculares”.

O Cybercab e o Semi em 2026, juntamente com a aprovação regulamentar nos EUA e na Europa, podem fazer toda a diferença.

Um milionário em duas frentes

Enquanto a Tesla luta com o processo, Elon Musk lançou um novo partido político e enfrenta controvérsias com Trump.

Entre a ação climática, robotáxis e tuítes incendiários, os investidores questionam se ele conseguirá gerir o seu tempo com sabedoria. A recente saída de vários executivos de topo adiciona suspense a este capítulo.

Com um carro mais acessível, um software que promete revolucionar o transporte e uma dose de incerteza política, a Tesla está entrando em uma fase decisiva. A contagem regressiva para ver se este “Modelo Y acessível” reativará suas vendas já começou.