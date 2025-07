Essas seriam algumas das mudanças no novo FC 26 da EA Sports

Após semanas de vazamentos e expectativa, a EA Sports decidiu esclarecer todas as dúvidas apresentando as primeiras imagens do FC 26 em ação. Do controle da bola à atitude dos seus companheiros de equipe controlados pelo computador, passando por um visual que promete nos emocionar a cada toque, o próximo episódio da série visa redefinir a experiência do futebol virtual.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Uma bola que responde... como na vida real

O tiro de largada é dado pela nova física da bola. No FC 26, cada toque, passe ou quique no campo é diferente: a bola reage à força, ao ângulo e até mesmo à qualidade do campo.

Graças a uma profunda reformulação das áreas de colisão e às interações com as traves e a grama, cada controle se torna um pequeno desafio de precisão, e o resultado é tão satisfatório que você vai querer fazer chutes de bicicleta só para admirar o efeito em câmera lenta.

Animações Hypermotion V: ritmo e precisão

A tecnologia Hypermotion V torna as transições entre dribles, passes e chutes mais fluidas. Adeus aos movimentos mecânicos: agora, os jogadores giram o corpo, transferem o peso do corpo e reagem ao contato com uma facilidade quase cinematográfica.

Cada drible parece uma coreografia improvisada, e os chutes são realçados por expressões faciais tensas e roupas que se vincam de forma realista. O resultado é um jogo que parece vivo e pulsa ao ritmo do campo.

IA cooperativa: seus companheiros jogam com você

Enquanto até agora a CPU se limitava a seguir ordens à risca, o FC 26 apresenta uma IA mais orgânica. Seus companheiros antecipam passes, marcam de forma inteligente e ajustam seu posicionamento defensivo com base no andamento da partida.

ANÚNCIO

Até os goleiros receberam uma dose de “inteligência”: eles não ficam mais presos à linha, mas reagem criteriosamente a chutes de longa distância e desviam bolas aéreas com reflexos aprimorados. O futebol de salão se torna futebol de equipe.

O grande salto gráfico: um estádio... na sua TV

Visualmente, o FC 26 promete ser um dos títulos mais espetaculares da série. Iluminação dinâmica, modelos de jogadores com microgestos, suor e texturas de tecido que respondem a cada sprint... Tudo contribui para uma imersão no estádio.

As arquibancadas pulsam com animações da torcida, os técnicos na linha lateral gesticulam e até os gandulas executam suas coreografias. Cada detalhe reforça a atmosfera de uma partida real.

LEIA TAMBÉM:

Como usar várias saídas de áudio no Windows ao mesmo tempo?

Será que o BlackBerry vai voltar? Veja o que se sabe

Recorde de Velocidade! Cientistas conquistam a transmissão de internet mais rápida da história

Pronto para a temporada?

Com esses ajustes, o EA Sports FC 26 não apenas refina a jogabilidade e a estética, mas também redefine a forma como vivenciamos cada partida virtual. Entre uma bola pesada, companheiros de equipe pensativos e um estádio vibrante, a próxima temporada de futebol na sua tela parece mais imersiva do que nunca.