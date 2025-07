WhatsApp: o guia definitivo para liberar espaço no iPhone e Android e deixar seu celular respirar

É hora de deixar seu iPhone ou Android funcionando como novo novamente. Diga adeus à lentidão e à frustrante mensagem de “armazenamento cheio”!

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

O WhatsApp é, para muitos de nós, o centro de nossas vidas digitais. Das fotos do almoço do seu amigo ao vídeo viral que sua tia te enviou, tudo passa por lá. O problema é que todas essas informações ficam armazenadas no seu celular, acumulando-se silenciosamente até que, um dia, você percebe que não consegue mais tirar fotos, atualizar aplicativos ou que seu dispositivo está mais lento do que uma conexão discada.

Microsoft e aplicativos MICROSOFT - Archivo (MICROSOFT/Europa Press)

Mas não se preocupe, existe uma solução, e é mais simples do que você imagina. Tanto no iPhone quanto no Android, o WhatsApp possui ferramentas integradas para ajudar você a gerenciar esse caos. Aqui na FayerWayer, trazemos o guia passo a passo definitivo para ajudar você a dar um descanso à sua memória e retomar o controle do seu smartphone. [Fonte: Infobae].

Passo a passo: Como liberar espaço no WhatsApp (e no seu celular)

O processo é bastante semelhante no iOS (iPhone) e no Android, com pequenas variações nos nomes das opções. Siga estes passos simples para se tornar um mestre da organização digital:

Abra o WhatsApp e acesse “Ajustes”:

No iPhone (iOS): Toque na aba “Ajustes” no canto inferior direito.

No Android: Toque nos três pontos verticais no canto superior direito e selecione “Ajustes”.

Encontre a opção “Armazenamento e Dados”:

Em Ajustes, localize e selecione “Armazenamento e Dados”. É aqui que o WhatsApp mostra quanto espaço está usando.

Acesse “Gerenciar Armazenamento”:

Em “Armazenamento e Dados”, você verá a opção “Gerenciar Armazenamento”. Toque nela. Este é o seu centro de controle para limpar seus dados.

Analise o uso do espaço:

Aqui, o WhatsApp mostrará um detalhamento visual de quanto espaço está ocupando e, mais importante, quais conversas e tipos de arquivo (fotos, vídeos, GIFs, documentos, mensagens de voz) são os maiores culpados. Você verá uma barra de progresso indicando o espaço usado e disponível no seu telefone e, abaixo dela, uma lista das suas conversas classificadas pela quantidade de espaço que estão ocupando.

Revise e exclua arquivos grandes e encaminhados com frequência:

O WhatsApp agrupa de forma inteligente os arquivos “encaminhados com frequência” e “arquivos grandes (acima de 5 MB)”. Toque nessas categorias para revisá-los. Geralmente, são memes, vídeos engraçados ou conversas compartilhadas repetidamente.

Selecione os arquivos que deseja excluir (você pode selecioná-los um por um ou usar a opção “Selecionar tudo”).

Toque no ícone da lixeira para excluí-los.

Dica FayerWayer: Não tenha medo de excluir! O WhatsApp perguntará se você deseja excluir apenas uma cópia do arquivo ou todas as cópias, caso ele tenha sido encaminhado várias vezes. Escolha com sabedoria.

Organize seus chats individuais (os maiores):

Abaixo das categorias de arquivos grandes, você verá uma lista dos seus chats. Identifique os que ocupam mais espaço (geralmente grupos e chats com muitas fotos e vídeos).

Toque em um chat específico. O WhatsApp mostrará todas as mídias desse chat.

Você pode filtrá-los por tipo (fotos, vídeos, documentos) ou por tamanho.

Selecione os itens que deseja excluir (você pode visualizá-los primeiro).

Toque no ícone da lixeira.

Desative downloads automáticos de arquivos (prevenção):

Para evitar que seu armazenamento fique cheio novamente rapidamente, é crucial desativar os downloads automáticos de mídia.

Volte para “Configurações” > “Armazenamento e Dados”.

Encontre a seção “Download Automático de Mídia”.

Defina as opções de “Fotos”, “Áudio”, “Vídeos” e “Documentos” como “Nunca” ou “Somente em Wi-Fi” se desejar mais controle. Dessa forma, apenas os arquivos que você escolher serão baixados para sua galeria.

Whatsapp (HStocks/Getty Images)

Como explica Sofía Alarcón, especialista em otimização de smartphones: “Limpar o WhatsApp não só libera gigabytes valiosos, como também melhora o desempenho geral do seu telefone. Menos arquivos desnecessários significam um sistema operacional mais ágil e menos travamentos. É uma tarefa simples que devemos fazer a cada poucas semanas.”

Por que a limpeza é tão importante? Seu telefone agradece!

Além de recuperar espaço, limpar o WhatsApp traz benefícios diretos para o desempenho do seu telefone:

ANÚNCIO

Maior fluidez: Menos arquivos em cache e na memória interna significam que seu sistema operacional tem mais “ar” para rodar.

Mais espaço para o que importa: Você poderá baixar novos aplicativos, salvar fotos e vídeos mais importantes ou atualizar o software do seu dispositivo sem problemas.

Bateria otimizada: Um telefone que não fica constantemente disputando espaço ou indexando milhares de arquivos desnecessários consome menos energia.

WhatsApp | (Image by rawpixel.com)

LEIA TAMBÉM:

O ambicioso plano da Coreia do Sul para instalar-se na Lua em 20 anos

Telescópio James Webb revela atmosferas em exoplanetas e aponta para “Terras” mais habitáveis

Carregue seu carro enquanto toma um café! A revolução das baterias para veículos elétricos

Agora você já sabe. Não deixe o WhatsApp ser o “buraco negro” do seu armazenamento. Com apenas alguns toques, você pode retomar o controle do seu celular e dar a ele a vida que ele merece. Seu smartphone agradecerá com um sorriso digital!