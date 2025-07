Como usar várias saídas de áudio no Windows ao mesmo tempo?

No Windows, você não precisa escolher entre fones de ouvido, alto-falantes do monitor ou Bluetooth: com algumas configurações e uma ferramenta externa, você pode distribuir seu áudio favorito para todas as saídas ou atribuir cada aplicativo ao seu próprio canal de som. Monte seu estúdio de mixagem em casa!

Canais independentes para cada aplicativo

O Windows 10 e 11 permitem atribuir uma saída diferente para cada programa. Em Configurações > Sistema > Som > Volume e preferências do aplicativo, você encontrará a lista de aplicativos abertos e suas saídas atuais. Deseja que o Spotify toque nos seus alto-falantes e seu jogo nos seus fones de ouvido? Você pode ajustá-lo imediatamente, sem complicar sua vida ou alterar as configurações globais.

Saída padrão: o que todos os aplicativos ouvem?

No ícone de alto-falante na barra de tarefas, você pode escolher o dispositivo padrão do sistema. Esta será a saída para todos os aplicativos que você não personalizou. Use-o para definir um alto-falante fixo (seu monitor, por exemplo) e, em seguida, atribuir aplicativos específicos a outros dispositivos para que cada som siga seu próprio caminho.

Por padrão, o Windows não consegue replicar o mesmo áudio por meio de várias saídas simultâneas. Para isso, você precisará usar aplicativos de terceiros.

Mixline e Voicemeeter: mixe seu som ao seu gosto

O Mixline é um programa leve que envia o áudio dos seus aplicativos para todas as saídas disponíveis.

Se você procura algo mais profissional, o Voicemeeter adiciona um mixer virtual: ele equaliza, controla volumes independentes e roteia cada canal. Ideal para streamers e DJs amadores que querem brincar com seu som.

Para facilitar a configuração, o Audio Router permite redirecionar cada aplicativo para a saída de sua preferência ou duplicar o mesmo aplicativo para várias saídas sem complicações. Perfeito se você deseja apenas enviar o Spotify para o seu PC e Bluetooth ao mesmo tempo.

Divisor de áudio: sem software, apenas hardware

Se preferir não instalar nada, um simples divisor de áudio (jack splitter) envia o mesmo sinal para dois fones de ouvido ou caixas de som. Menos flexível que um software, mas infalível e sem menus ou configurações.

Com esses truques, seu Windows será o centro de som definitivo: uma caixa de som aqui, fones de ouvido ali e o monitor ao fundo, tudo ao mesmo tempo!