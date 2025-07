Apple e Netflix estão desistindo dos videogames?

Interface de Netflix Games na plataforma de conteúdo no 'streaming'

Há alguns anos, assinar o Apple Arcade ou o Netflix Gaming significava descobrir joias independentes sem intervalos comerciais ou compras no aplicativo. Hoje, esse catálogo reduzido e a venda de estúdios internos levantam dúvidas sobre se essas plataformas ainda estão comprometidas com os videogames.

De oásis a deserto de lançamentos

Em 2019, a Apple apresentou o Arcade como uma “boutique” de jogos mobile de qualidade e, em 2021, a Netflix seguiu o exemplo, adicionando títulos para download ao seu aplicativo.

O objetivo era claro: uma assinatura mensal para acessar quebra-cabeças originais, aventuras narrativas e experimentos temáticos em todos os gêneros, financiados pelas próprias plataformas.

Mas agora, a frequência de lançamentos despencou e títulos promissores — como o musical Harmonium na Netflix — desapareceram sem explicação.

De editora a proprietária (e depois... desinvestimento?)

A Netflix não se contentou apenas em distribuir: em 2021, adquiriu o Night School Studio (Oxenfree) e, em seguida, o Spry Fox (Cozy Grove) para garantir exclusividades. No entanto, após anos de investimentos multimilionários em estúdios próprios, a última leva de jogos originais chama a atenção pela ausência.

Na Apple Arcade, a situação não é muito diferente: alguns desenvolvedores cancelaram projetos e a chegada de novos nomes diminuiu.

Será que este é um modelo insustentável ou uma mudança de prioridades?

A ideia de pagar uma taxa fixa para desfrutar de experiências sem microtransações entusiasmou criadores e jogadores, mas os custos de produção e a baixa rotatividade do público mobile — acostumado a jogos gratuitos — podem ter cobrado seu preço.

Enquanto os sucessos de bilheteria para consoles e PCs continuam a atrair investimentos, os jogos premium para dispositivos móveis sem anúncios lutam para justificar sua presença.

Que futuro aguarda os jogos por assinatura?

Tanto a Apple quanto a Netflix poderiam redefinir seus serviços: talvez integrando títulos de terceiros com acordos de compartilhamento de receita, investindo em formatos transmídia ou colaborando com gigantes do streaming de jogos em nuvem.

A verdade é que o declínio dos exclusivos indie levanta uma questão: continuaremos a ver ofertas premium em nossos dispositivos móveis... ou retornaremos ao reino das microtransações?