Telescópio James Webb revela atmosferas em exoplanetas e aponta para “Terras” mais habitáveis

A NASA divulgou imagens e dados impressionantes que mostram a composição atmosférica de mundos distantes, aproximando-nos mais do que nunca da empolgante possibilidade de encontrar vida além do nosso sistema solar e, talvez, “Terras” mais habitáveis flutuando no cosmos.

Desde o seu lançamento, o Telescópio Espacial James Webb (JWST) tem sido uma máquina de descobertas, fornecendo-nos imagens e dados impressionantes que transformaram a nossa compreensão do universo. Mas a sua missão vai além da captura de nebulosas e galáxias distantes; a sua capacidade de analisar a luz de estrelas distantes à medida que esta atravessa as atmosferas dos seus planetas é o seu verdadeiro trunfo na busca pela vida.

Telescópio Espacial James Webb NASA - Archivo (NASA/Europa Press)

E agora, Webb fez isso de novo, revelando informações cruciais sobre as atmosferas de vários exoplanetas, alguns dos quais podem ser candidatos promissores a condições habitáveis.

A “assinatura” da vida: Buscando moléculas em atmosferas distantes

O método de Webb é engenhoso. Quando um exoplaneta transita (passa em frente) de sua estrela hospedeira, a luz da estrela atravessa a atmosfera do planeta (se houver). O JWST é incrivelmente sensível e consegue detectar as absorções muito leves dessa luz causadas por moléculas específicas presentes nessa atmosfera. É como um leitor de código de barras cósmico. A presença de certos gases, especialmente em combinações específicas, pode ser uma “assinatura” ou um bioindicador de processos biológicos.

Exoplaneta Imagem referencial (Photo 12/Universal Images Group via Getty)

Novos dados divulgados pela NASA, reportados pelo Space.com e pela National Geographic, não apenas confirmam a existência de atmosferas em vários desses mundos, como também começam a revelar sua composição. Embora a NASA não tenha confirmado diretamente a presença de vida, a detecção de moléculas como vapor d’água, metano ou dióxido de carbono nas atmosferas de alguns exoplanetas rochosos, especialmente aqueles localizados na zona habitável de suas estrelas (onde poderia existir água líquida), é um passo monumental. Essas descobertas são cruciais para entender se esses mundos possuem as condições necessárias para sustentar a vida como a conhecemos.

Como explica a Dra. Clara Santos, astrofísica do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, que trabalhou na análise desses dados: “Cada espectro que obtemos do Webb é como uma impressão digital molecular. Buscamos padrões que nos digam não apenas que existe uma atmosfera, mas também que tipo de química está se desenvolvendo ali. Encontrar atmosferas com as ‘misturas’ certas na zona habitável é o Santo Graal.”

Descoberto exoplaneta a 20 anos luz da Terra Imagem referencial (MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA/Getty Images/Science Photo Libra)

Mais “Terras” por aí: é só uma questão de tempo?

Essas descobertas não apenas alimentam a esperança de um dia encontrar outra “Terra”, mas também refinam nossa compreensão de como os sistemas planetários se formam e evoluem. Ao analisar a variedade de atmosferas, os cientistas podem começar a classificar os exoplanetas de forma mais aprofundada, identificando aqueles que apresentam as condições ideais para a vida.

As “imagens” às quais a NASA se refere não são fotografias diretas desses mundos com resolução continental (ainda não). São visualizações artísticas baseadas em dados espectroscópicos do telescópio Webb, que nos ajudam a imaginar como esses mundos podem ser. Mas o importante é a ciência por trás delas: estamos passando da detecção de exoplanetas para a análise detalhada deles, buscando os ingredientes básicos da vida.

O Telescópio James Webb continua sua jornada de descobertas, e cada novo conjunto de dados nos aproxima um pouco mais da resposta a uma das perguntas mais fundamentais da humanidade: Estamos sozinhos no universo? Com Webb apontando seu olho dourado para as estrelas, a resposta parece mais próxima do que nunca de um sonoro “não”.