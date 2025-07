O novo jogo Donkey Kong causa enjoo?

Com Donkey Kong Bananza, o clássico macaco da Nintendo abandona as plataformas tradicionais para oferecer um mundo completamente “demolível” no Switch 2. Embora os críticos aplaudam sua originalidade e poder gráfico, a velocidade da destruição e os movimentos bruscos da câmera estão causando enjoo e desconforto em sessões de jogo que duram mais de meia hora.

Caos da câmera: zooms e vibrações ao limite

Cada centímetro do cenário em Bananza pode ser transformado em escombros com o primeiro golpe. Isso traz varreduras de câmera extremamente rápidas, choques virais e toneladas de pedras flutuantes. O resultado é um espetáculo visual angustiante... e também uma das principais causas de cansaço visual e vertigem.

Muitos jogadores relatam que, depois de trinta ou quarenta minutos, sentem o estômago revirar junto com o plano de jogo.

Destruição em alta velocidade: emoção ou tormento

A destruição em tempo real é o grande atrativo desta edição, mas também o seu calcanhar de Aquiles para os estômagos mais sensíveis. O ritmo frenético — tão apreciado por alguns — deixa outros com uma sensação de montanha-russa toda vez que o Burro começa a demolir um penhasco inteiro em busca de bananas gigantes.

O que para alguns é pura adrenalina, para outros equivale a dias de “tontura e náusea repentina”.

Não é você, é a sua tolerância

Este fenômeno não é exclusivo de Bananza. Basta lembrar daqueles FPS clássicos ou sessões de realidade virtual para entender que cada um tem um limite diferente para movimentos bruscos de câmera.

Enquanto alguns jogadores sofrem de enjoo de movimento no primeiro nível, outros conseguem devorar horas de Bananza sem pestanejar. O segredo é reconhecer seus próprios limites antes de se lançar em uma maratona de demolição.

Configurações da câmera para aliviar o desconforto

Embora não haja um “antídoto” universal, Bananza inclui opções para mitigar seus efeitos mais extremos. Reduzir a sensibilidade horizontal e vertical da câmera para “normal” ou “baixa”, desabilitar o controle de movimento e limitar a trepidação da câmera ajudam a suavizar os solavancos.

Com esses ajustes, a experiência continua intensa, mas seu corpo agradecerá.

Da próxima vez, uma pausa ou um jogo curto?

Se Donkey Kong Bananza te deixa com a sensação de estar destruído depois de quarenta minutos, experimente sessões mais curtas: cinco ou dez minutos de jogo seguidos de uma pausa e uma olhada no horizonte podem ser a diferença entre o prazer e o enjoo. Assim, você pode aproveitar a revolução devastadora do Switch 2 sem acabar pálido no sofá.