O ambicioso plano da Coreia do Sul para instalar-se na Lua em 20 anos

Enquanto China, Índia e Japão aprimoram seus foguetes, a Coreia do Sul demonstra que também quer seu pedaço de poeira lunar. A recém-criada Administração Aeroespacial da Coreia (KASA) publicou um plano diretor que abrange desde orbitar a Terra em microgravidade até estabelecer uma base econômica na Lua... até 2045!

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Danuri, a pioneira lunar fabricada na Coreia

A aventura começou em 2022 com a Danuri, a sonda que a Coreia lançou ao espaço a bordo de um SpaceX Falcon 9. A Danuri alcançou a órbita lunar, acionou seus instrumentos e continua estudando minerais e testando tecnologias que tornarão seus futuros irmãos robóticos possíveis.

Foi o primeiro passo de um programa que prova: se você quer ir longe, precisa começar testando tudo em casa.

Fase 2 do KLEP: Módulo lunar e rover sul-coreanos

Até 2032, a KASA pretende adiar um módulo robótico no solo cinzento da Lua. Ao lado dele, estão um orbitador de suporte e um rover de 20 quilos que explorará crateras e testará freios de poeira lunar. Todos lançados da Coreia, a bordo do foguete KSLV-III e decolando do Centro Espacial de Naro.

Chega de dependência de fornecedores internacionais: a Coreia quer levar sua bandeira e tecnologia a cada lançamento.

Do Carvão às Crateras: Testes de Mineração Espacial

Antes de escavar o regolito lunar, a Coreia instalou protótipos de exploradores em antigas minas de carvão. Esse treinamento em terrenos acidentados os ajuda a calibrar ferramentas e avaliar robôs que um dia poderão coletar hélio-3 ou metais raros na Lua.

ANÚNCIO

Uma jornada curiosa das profundezas da Terra à superfície lunar.

Foguete e Base Próprios em 2045

O KSLV-III, ainda em desenvolvimento, será o carro-chefe das missões lunares e, a médio prazo, marcianas. Com ele, a KASA pretende pousar um módulo humano na Lua até 2040 e concluir a “Base K-Luna” em 2045, um complexo de pesquisa e extração de recursos.

Imagine um pequeno campus científico sob cúpulas transparentes... no estilo da tecnologia coreana.

KASA: A NASA de Kimchi

Criada em maio de 2024, a KASA reuniu a antiga KARI sob sua égide e obteve apoio governamental e privado. Sua missão: colocar a Coreia do Sul entre as cinco maiores potências espaciais.

Além da Lua, planeja nos enviar a Marte em 2045 e implantar um observatório solar em Lagrange L4 para proteger satélites e astronautas das “chuvas” de partículas carregadas.

LEIA TAMBÉM:

Elon Musk está no meio de uma polêmica sobre suposta extração fraudulenta de dados no X

O novo jogo Donkey Kong causa enjoo?

Metaverso declara guerra ao Zoom? Empresas já adotam ambientes de trabalho virtuais

Uma corrida global com sabor lunar

A Coreia do Sul não está sozinha: a Artemis da NASA, a base conjunta China-Rússia e a meta da Índia para 2047 mostram que o século XXI será o retorno ao satélite. Mas com seu roteiro firmemente dentro do cronograma, a Coreia pretende ser um dos principais participantes dessa nova “economia espacial”.