Um paradoxo estranho, mas comum: jogos do Mario, onde o Mario não é o protagonista

Mario é, sem dúvida, o rosto mais reconhecível da Nintendo, mas em mais de uma ocasião, ele ficou discretamente em segundo plano. De mansões mal-assombradas a ilhas pré-históricas, alguns de seus companheiros ganharam os holofotes para brilhar por conta própria.

Descubra estas cinco joias onde o universo de Super Mario Bros. gira em torno de personagens que vão além do ícone vermelho e azul.

Luigi’s Mansion: o Museu do Susto

Em 2001, a GameCube lançou Luigi’s Mansion, um título que fez do tímido irmão de Mario o protagonista absoluto. Armado com o aspirador de pó “Poltergust 3000”, Luigi explora salas assustadoras para resgatar Mario, preso pelo Rei Boo.

Combina humor leve, quebra-cabeças bem elaborados e uma atmosfera de comédia aterrorizante. A recepção positiva levou a sequências para 3DS e Switch, consolidando Luigi como um herói com sua própria saga.

Yoshi’s Island: Plataforma com Sabor de Bolo

Embora seu título oficial seja Super Mario World 2, Yoshi’s Island para Super Nintendo é centrado em Yoshi, que deve proteger o Bebê Mario enquanto explora ambientes pintados à mão.

Sua mecânica de devorar inimigos, transformar ovos e surfar no ar torna este jogo de plataforma 2D um dos mais inventivos de sua geração. Adicione uma trilha sonora encantadora e níveis cheios de segredos, e você entenderá por que Yoshi está chamando a atenção.

Wario Land: Ambição em vez de resgates

Depois de estrelar como o vilão nas aventuras de Mario, Wario ganhou seu próprio espaço em Wario Land: Super Mario Land 3 para Game Boy. Aqui, o objetivo não é resgatar princesas, mas acumular tesouros e enriquecer a todo custo.

Com um estilo de jogo mais agressivo — saltos carregados, socos e armadilhas variadas — Wario Land lançou as bases para uma subsérie cult que mistura plataforma e ação com um anti-herói altamente carismático.

Captain Toad: Miniature Puzzles

O que começou como uma fase secundária em Super Mario 3D World se transformou em Captain Toad: Treasure Tracker para Wii U e Switch. Nesta edição, Toad e Toadette resolvem quebra-cabeças tridimensionais em ambientes minúsculos, coletando estrelas e evitando armadilhas.

Sem pular, a engenhosidade prevalece: girar a câmera, mover plataformas e desviar de inimigos. O resultado é uma oferta nova e acessível que demonstra a engenhosidade de um personagem clássico. Super Princess Peach: Resgate Reverso

Em 2006, o Nintendo DS lançou Super Princess Peach, onde a princesa se torna a salvadora de Mario e Luigi. Empunhando seu guarda-chuva falante, Peach usa emoções — alegria, raiva, choro — para superar obstáculos e desbloquear habilidades.

Com um sistema de “Medidor de Tempo” que gerencia seu humor, este título ofereceu uma alternativa charmosa e única ao resgate de princesas tradicional.

Em cada um desses jogos, Mario se torna um espectador enquanto outros personagens do Reino do Cogumelo provam seu valor. Qual dessas aventuras é a sua favorita?