Não é demais? Um crítico de videogame retrô no YouTube corre o risco de ser preso

Em meio ao boom de conteúdo de jogos em plataformas de vídeo, a emulação continua sendo uma área difícil. Once Were Nerd descobriu isso em primeira mão, cuja análise dos consoles portáteis ANBERNIC desencadeou uma batida em sua casa e escritório.

Com mais de 30 dispositivos confiscados e a ameaça de acusações de direitos autorais, o popular criador pode enfrentar sanções antes mesmo de saber do que é acusado.

Emulação, uma dor de cabeça de longa data para a Nintendo

Embora a Twitch frequentemente ignore streamers que transmitem gameplays, a emulação dispara o alarme entre as grandes empresas. Nintendo e Sony pressionaram autoridades e plataformas a encerrar projetos que permitem que as pessoas joguem seus títulos “clássicos” sem licenças oficiais.

O caso Once Were Nerd destaca até onde essas empresas estão dispostas a ir para proteger sua propriedade intelectual, mesmo quando o conteúdo se concentra mais em hardware portátil do que no software original.

Once Were Nerd, na mira da Guardia di Finanza

Em 15 de abril, agentes da alfândega da Guardia di Finanza (Polícia Financeira) italiana chegaram com um mandado de busca à casa e ao estúdio de Once Were Nerd. O mandado registra a apreensão de mais de trinta consoles portáteis ANBERNIC, Powkiddy e TrimUI, itens essenciais em sua coleção de remakes retrô.

O criador cooperou integralmente, forneceu transcrições de suas comunicações com os fabricantes e teve seu telefone apreendido, que foi recuperado em 15 de junho após uma investigação preliminar de dois meses.

Acusações ocultas e um canal em suspense

De acordo com a lei italiana, durante a fase inicial da investigação, as autoridades não são obrigadas a revelar as acusações ou o autor da denúncia. Isso deixa Once Were Nerd em total incerteza, com o risco de ter seu canal suspenso antes mesmo do julgamento.

Embora a denúncia mencione a reprodução de material protegido pela Nintendo e pela Sony, a agência poderia ter o poder discricionário de estender a investigação a outras áreas.

Um precedente perigoso para criadores de conteúdo

O caso abre uma porta preocupante: qualquer criador que compartilhe avaliações de hardware emulado pode enfrentar sanções administrativas ou criminais.

Ao contrário das proibições de direitos autorais no YouTube, que podem ser revertidas após recurso, os processos criminais italianos não oferecem vias claras de reparação até a conclusão da fase de investigação, deixando os afetados completamente indefesos.

O que pode acontecer agora?

Se a investigação for bem-sucedida, o Once Were Nerd poderá enfrentar acusações de distribuição de material protegido por direitos autorais, com penalidades que variam de multas pesadas até, no pior dos casos, prisão.

Para evitar isso, seus advogados poderiam negociar um acordo ou demonstrar que suas avaliações são protegidas pelo direito de citação e interesse crítico. Enquanto isso, o YouTuber e sua comunidade aguardam que a Guardia di Finanza suspenda a ordem de silêncio e revele o verdadeiro alcance das acusações.