Microsoft fechará sua store de filmes e programas de TV

Após se despedir da música no Groove Music, a Microsoft está encerrando sua loja de Filmes e TV. A partir de agora, não haverá novos lançamentos ou clássicos para compra ou aluguel, mas todos os títulos adquiridos anteriormente permanecerão disponíveis para você assistir quando quiser no seu PC ou console.

O fim do espaço para vídeos no Windows e no Xbox

A Microsoft decidiu que as vendas únicas de filmes e programas de TV não valem mais a pena em um mundo dominado por plataformas de streaming como Netflix, Prime Video ou Disney+. Assim, a seção de vídeos digitais está desaparecendo da Microsoft Store: não haverá mais compras ou aluguéis.

E seus filmes e programas de TV baixados? Eles não desaparecem magicamente. Seus títulos são armazenados em servidores da Microsoft e você pode reproduzi-los sem custo adicional no aplicativo Filmes e TV no Windows 10, Windows 11 ou no seu Xbox. Eles ainda estão em alta resolução, prontos para maratonas no sofá.

Movies Anywhere e outras ferramentas para cinéfilos digitais

Se você deseja acesso único a toda a sua coleção — não apenas à da Microsoft — serviços como o Movies Anywhere podem centralizar suas compras em várias lojas. Assim como o GOG Galaxy agrega jogos, esta plataforma gratuita agrega seus filmes comprados em diferentes lojas e oferece um menu unificado para PCs, dispositivos móveis e smart TVs.

Ao contrário do que aconteceu com o Groove e o Spotify, você não poderá baixar filmes para o seu disco rígido. Tudo continuará sendo transmitido por streaming. A Microsoft não anunciou um novo aplicativo ou seu próprio serviço de assinatura; por enquanto, o aplicativo Filmes e TV é sua única janela para o catálogo que você já comprou.

Lições de fechamentos anteriores em Redmond

A história se repete: em 2017, a música migrou do Groove para o Spotify e as compras locais desapareceram. Desta vez, o vídeo digital segue a mesma dinâmica: as vendas diretas são abandonadas e o foco em conteúdo sob demanda é fortalecido.

Se você valoriza ter seus arquivos à mão, agora é um bom momento para explorar plataformas que oferecem backups locais.

Com essa mudança, a Microsoft ressalta que o futuro do entretenimento está no modelo de assinatura e na integração de serviços. Se você tem uma biblioteca de filmes digitais, pense agora em como organizá-la antes que a seção de vídeos seja completamente fechada.